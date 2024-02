Mbappe spaventa l’Inter: perché non arriva la firma di Lautaro

Slitta il rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter: cosa manca per il nuovo contratto dell’attaccante e capitano nerazzurro

Pazienza e fiducia. Questo il diktat in casa Inter sul rinnovo del suo alfiere principe, ovvero Lautaro Martinez. Il capitano sta trascinando a suon di gol i nerazzurri, ma il rinnovo ancora non arriva.

Da fine 2023, la firma del bomber argentino slitterà probabilmente in Primavera. Lautaro segna praticamente un gol a partita ed è ormai leader acclarato anche nello spogliatoio, con la dirigenza di Viale della Liberazione in pressing per blindarlo il prima possibile. I tempi ancora però non sono maturi, vista la differenza tra la proposta economica dei vicecampioni d’Europa e l’entourage dell’ex Racing. Ballerebbe qualche milioni sui bonus: 8 milioni di euro l’ingaggio messo sul piatto da Marotta e Ausilio, contro i 10 richiesti dall’agente Camaño. Trattandosi di un contratto importante, il più alto della rosa interista, il club di Zhang sta prendendo tutto il tempo necessario per trovare l’incastro giusto e riconoscere a Lautaro il suo status da imprescindibile nello scacchiere di Inzaghi.

Calciomercato Inter, slitta il rinnovo di Lautaro Martinez: cosa manca

Il campione del mondo argentino attualmente ha un accordo in scadenza nel giugno 2026, sufficiente all’Inter per procedere senza fretta al nuovo contratto.

Lautaro guadagna adesso poco più di 6 milioni a stagione, solo dietro a Calhanoglu della squadra nerazzurra. L’argentino punta a essere uno dei più pagati della Serie A e dopo le parole di Marotta arrivano anche le dichiarazioni di Ausilio a tranquillizzare l’ambiente interista sul rinnovo del capitano: “C’è fiducia anche perché da ambo le parti c’è la stessa intenzione. Ci vuole pazienza, ma sono sicuro che alla fine arriveremo a un accordo“, le parole pronunciate dal Ds dell’Inter a margine di un evento ieri sera a Milano. Un nuovo incontro per cercare di arrivare a dama sarà programmato probabilmente a marzo tra Milano e Madrid, sede la capitale spagnola degli uffici dell’entourage di Lautaro e approfittando dell’impegno dei nerazzurri si Inzaghi per il ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid.

Intanto il prezzo del cartellino del ‘Toro’ schizza vicino ai 150 milioni di euro, con l’Inter che vuole mettersi al riparto dal domino attaccanti della prossima estate che partirebbe con l’addio di Mbappe (direzione Real Madrid) al Paris Saint-Germain.