Mbappe attaccato in diretta: “Peggiorerebbe la squadra”

Durissimo attacco nei confronti di Kylian Mbappe: l’attaccante del PSG è stato accusato di peggiorare la squadra

La stagione del Barcellona è stata caratterizzata, fino a questo momento, da troppi alti e bassi: eliminazione in Copa del Rey, sconfitta in Supercoppa e rendimento altalenante in campionato dove, al termine della pesante sconfitta casalinga con il Villarreal per cinque a tre, Xavi ha annunciato le sue dimissioni al termine della stagione.

Restano la Champions League (ci sarà la doppia sfida contro il Napoli agli ottavi) e una Liga dove serve una mezza impresa per superare il Real Madrid: i ragazzi di Ancelotti hanno un vantaggio di otto punti e il Barcellona fatica, almeno fino ad ora, ad avere la giusta continuità di rendimento. Non solo il campo a cui pensare: la società è infatti impegnata anche sul mercato ed è chiaro come il primo pensiero sia la scelta del nuovo allenatore. Al momento sono diversi gli allenatori tenuti sotto osservazione da una dirigenza che non può permettersi errori in tal senso.

Parallelamente al nuovo allenatore, i blaugrana devono pensare anche a come rinforzare una rosa con l’obiettivo (nella prossima stagione) di essere protagonista sia in Liga sia a livello internazionale. Sul tema relativo al mercato è intervenuto direttamente Deco. Il direttore sportivo del Barcellona, a Esport3, si è espresso anche su Mbappe: “Sarebbe uno sbaglio cedere De Jong e Araujo per prendere Mbappe. La squadra peggiorerebbe”.

Dichiarazioni decisamente forti sul talento francese, giocatore destinato ad essere protagonista nella prossima sessione estiva di mercato. De Jong e Araujo stanno fornendo un contributo importante nella stagione del Barcellona ma il talento del PSG permetterebbe al club di lottare per obiettivi importanti.

Mbappe, a fine stagione sarà addio: possibile approdo al Real

Trenta gol e sette assist tra tutte le competizioni: questo il rendimento di Mbappe all’interno di una stagione ancora molto lunga e con la possibilità di incrementare ulteriormente il proprio bottino realizzativo. Il talento classe 1998 ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024 e, a meno di clamorosi ribaltamenti di fronte, lascerà il PSG al termine della stagione.

Un giocatore con le sue caratteristiche, letale nell’uno contro uno ed estremamente decisivo all’interno dell’area di rigore, sarà il grande protagonista nella prossima sessione estiva di mercato anche se il suo futuro sembra essere certo. Mbappe dovrebbe vestire la maglia del Real Madrid andando a comporre un tridente con Vinicius e Bellingham. Nella prossima stagione dunque il francese potrebbe sbarcare in Liga e giocare il Clasico contro il Barcellona di Deco: l’occasione perfetta per rispedire al mittente le critiche ricevute.