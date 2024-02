Lo hanno scaricato: clamorosa rivelazione su Calhanoglu

E’ a dir poco clamorosa la rivelazione su Calhanoglu, centrocampista dell’Inter con un passato in maglia rossonera

L’Inter, nel derby d’Italia contro la Juventus, ha dimostrato di essere la squadra più forte del campionato: successo per uno a zero (poteva essere una vittoria più ampia se non fosse stato per Szczesny) e più quattro sui bianconeri, potenzialmente più sette in caso di risultato positivo contro l’Atalanta nel match che i ragazzi di Inzaghi devono recuperare.

Prima mini fuga dunque da parte di Lautaro e compagni: la stagione è ancora lunga ma la sensazione è che solamente l’Inter possa perdere questo campionato. Uno dei grandi protagonisti nel match di San Siro è stato Calhanoglu autore di un passaggio meraviglioso a tagliare tutta la difesa bianconera: assist che non si è trasformato in gol per il grande intervento di Bremer su Thuram servito perfettamente da Dimarco.

Il centrocampista turco è uno dei migliori giocatori dell’Inter con Inzaghi che non può fare a meno di uno come lui all’interno del sistema di Inzaghi. L’allenatore nerazzurro ha avuto il merito di far diventare Calhanoglu un grandissimo play: le sue qualità tecniche e la sua intelligenza tattica lo rendono imprescindibile per una squadra che vuole essere grande protagonista da qui a fine stagione.

Sul classe 1994 ha parlato chi, come Mirabelli, lo conosce molto bene. Intervistato da Tuttosport ha sottolineato: “Ci avevo creduto veramente” dichiara l’ex ds del Milan che poi prosegue: “Era difficile portare Calhanoglu in un club come il Milan. Montella, dopo l’esonero, si lamentò del fatto che non lo aveva scelto lui”. Sul giocatore vi erano diversi dubbi considerando la squalifica, di otto mesi, a causa della firma di un doppio contratto.

Mirabelli però ha sempre creduto sul centrocampista turco: “Già al Leverkusen era un calciatore straordinario, sapevo poteva diventare un grande play anche perché un piede come il suo lo hanno in pochi”.

Calhanoglu dal Milan all’Inter: “Il Milan non doveva lasciarlo andare via gratis”

La storia calcistica del centrocampista turco la conosciamo benissimo: al termine della sua avventura con la maglia rossonera si trasferisce, a parametro zero, all’Inter. Decisione mai accettata dai tifosi visto l’enorme rivalità tra i due club. “Il Milan doveva lottare per tenerlo, non doveva lasciarlo andare via gratis” queste le parole di Mirabelli che poi sottolinea un fatto molto importante: “E’ il Milan che non ha voluto tenere Calhanoglu non Calhanoglu ad essere andato via”

Dichiarazioni forti sulla trattativa che portò il giocatore all’Inter. Ad oggi il classe 1994 è uno dei punti fermi della rosa nerazzurra ed è, senza dubbio, tra i centrocampisti più forti del massimo campionato italiano.