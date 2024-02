Lautaro sempre più bandiera dell’Inter, ma il rinnovo preoccupa: “Assurdo”

Lautaro Martinez è sempre più protagonista, partita dopo partita, nell’Inter di Simone Inzaghi e Beppe Marotta. Il capitano nerazzurro è anche alle prese con il rinnovo del contratto con la Beneamata: andiamo a vedere

L’Inter di Simone Inzaghi, sabato pomeriggio, sfiderà la Roma di Daniele De Rossi in occasione del campionato italiano di Serie A. I nerazzurri, che domenica sera hanno battuto la Juventus a San Siro, cercano di allungare ancor di più sulla Juventus che sarà impegnata domenica, un potenziale più sette che però ha di fronte un ostacolo davvero davvero imponente: stiamo parlando della squadra giallorossa che, dall’arrivo del suo ex capitano in panchina, è a tre vittorie consecutive in Serie A.

L’Inter quindi si trova davanti all’ennesimo, complicatissimo, esame di maturità contro una Roma che sta crescendo, anzi sembra già cresciuta dall’arrivo di De Rossi. Il giovanissimo tecnico capitolino ha già stravolto tutto e dovrà cercare di far fronte ad uno spauracchio per le difese italiane come Lautaro Martinez. Il capitano della Beneamata, capocannoniere momentaneo della Serie A, è sempre più leader dei nerazzurri e vuole tornare al gol dopo essere rimasto a secco nel Derby d’Italia con la Juventus di Massimiliano Allegri.

Lautaro brilla e il futuro? Ecco la situazione e le reazioni social

Lautaro Martinez sta facendo faville in questa stagione da capitano con la maglia dell’Inter. Il calciatore argentino è, in assoluto, il miglior marcatore finora del campionato italiano di Serie A è anche alle prese con un rinnovo del contratto con la Beneamata per il quale sembrano essere tutti particolarmente ottimisti. Anche sui social l’argomento rinnovo sembra essere al centro dei discorsi su Lautaro Martinez.

Da alcuni filtra molta tranquillità: “Comunque state tutti impazzendo per la trattativa sul rinnovo di Lautaro come se rischiassimo di perderlo a 0 questo Giugno quando scade nel 2026″. Ma c’è anche chi polemizza, anche in maniera molto accesa, la situazione contrattuale dell’attaccante argentino: “Assurdo per due milioni non chiudere un contratto con un giocatore che ne vale molto di più di quello che mettono sul piatto. SOCIETÀ DI M***A“.

ANDIAMO A VEDERE ALCUNI TWEET

Assurdo per due milioni nn chiudere un contratto con un giocatore che ne vale molto di più di quello che mettono sul piatto. SOCIETÀ DI MERDA — 𝐺𝑖𝑢𝑙𝑖𝑎🪄 (@vintagefeelingx) February 8, 2024

Comunque state tutti impazzendo per la trattativa sul rinnovo di #Lautaro come se rischiassimo di perderlo a 0 questo Giugno quando scade nel 2026 https://t.co/AhQhjVdi3e — Niccolò 🖤💙 (@NiccolFrancesc6) February 8, 2024

Il rinnovo di Lautaro inizia a preoccuparmi — nora (@cestmoinora) February 8, 2024