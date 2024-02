Juve, Szczesny diventa un problema: rinnovo in salita

La Juventus rischia di avere un problema per quanto riguarda Szczesny. Il rinnovo dell’estremo difensore infatti è in salita

La Juventus, dopo la sconfitta per uno a zero nel derby d’Italia contro l’Inter, deve rialzarsi se vuole continuare a credere nello scudetto. I nerazzurri stanno tenendo un ritmo incredibile ma i bianconeri possono ancora dire la loro da qui a fine stagione. A San Siro è mancato, probabilmente, un pizzico di coraggio da parte nonostante le occasioni non siano mancate specie nel primo tempo quando Vlahovic non è riuscito a controllare un buon pallone all’interno dell’area di rigore.

Tra i protagonisti principali nella partita di San Siro troviamo, senza dubbio, Szczesny: l’estremo difensore bianconero, nella ripresa, ha evitato una sconfitta ancora più pesante con due grandi interventi su Barella e soprattutto su Arnautovic. Alla Juventus dal 2017 è uno dei punti fermi di questa squadra e il suo contributo risulta determinante: in questa stagione è risultato più volte decisivo grazie ai suoi interventi.

L’unica prestazione negativa di Szczesny è stata in casa del Sassuolo dove ha commesso degli errori importanti ma, sul piatto della bilancia, sono molte di più le partite chiuse con un voto positivo in pagella. Lottare fino alla fine per lo scudetto e provare a vincere la Coppa Italia: ecco gli obiettivi della Juve da qui al termine della stagione; traguardi che possono essere raggiunti grazie all’ex estremo difensore della Roma.

Szczesny, rinnovo in salita: la condizione per prolungare il contratto

Il contratto dell’estremo difensore bianconero scade il trenta giugno del 2025 e, da questo punto di vista, potrebbero nascere delle difficoltà. La volontà è, ovviamente, quella di continuare insieme considerando la grande importanza che ha il giocatore all’interno del sistema di gioco dei bianconeri. Szczesny guadagna 6.5 milioni e se vuole restare, uno o più anni, deve abbassarsi il proprio stipendio per andare incontro alla politica di riduzione dei costi voluta dalla società.

Ricordiamo come, nelle scorse sessioni estive di mercato, il portiere è sempre stato al centro di voci su una possibile cessione salvo poi restare in bianconero. Non è da escludere che questo scenario possa ripetersi anche tra qualche mese. E’ chiaro che le parti dovranno mettersi intorno ad un tavolo e discutere il nuovo contratto di Szczesny in modo da poter proseguire insieme: l’estremo difensore bianconero è nel pieno della sua carriera e, può ancora giocare diversi anni ad altissimi livelli.

La Juventus non ha nessuna intenzione di privarsi di un giocatore che, anche in una serata negativa (a livello di risultato) come quella di San Siro ha dimostrato tutta la sua importanza con una serie di parate decisive.