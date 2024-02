“Hanno fallito”: mercato bocciato senza discussioni

Un mercato estivo bocciato senza troppi giri di parole: è stato durissimo l’attacco rivolto nei confronti dei nuovi acquisti

La Lazio, nell’ultima giornata di campionato, ha subito una pesante sconfitta in casa dell’Atalanta: i biancocelesti hanno perso tre a uno in un big match per la corsa al quarto posto. Nono posto in classifica e cinque punti di distanza dalla zona Champions: la stagione è ancora lunga ma i biancocelesti stanno dimostrando, in questa stagione, di non riuscire ad avere quella continuità necessaria per tornare a giocare, il prossimo anno, la massima competizione internazionale.

Non è stata una grande prestazione quella disputata dai biancocelesti al Gewiss Stadium: il primo tiro in porta è arrivato a minuto ottantaquattro quando Immobile ha trasformato il rigore del tre a uno che ha reso meno amara la sconfitta dal punto di vista del punteggio. La sconfitta ha fatto rumore portando diverse critiche ad una squadra con troppi blackout come, ad esempio, quello in semifinale di Supercoppa.

Serve un cambio di passo importante per essere protagonisti da qui a fine stagione considerando anche il doppio confronto con il Bayern Monaco agli ottavi di Champions. Tra le critiche portate alla Lazio in questi ultimi giorni bisogna menzionare quella relativa al mercato e, da questo punto di vista, è stato decisamente forte l’intervento di Furio Focolari.

Intervenuto a Radio Radio ha sottolineato: “Isaksen e Castellanos hanno fallito”. Dichiarazione forte su due giocatori arrivati nella Capitale nell’ultima sessione estiva di mercato e da cui ci si aspettava sicuramente qualcosa in più. Tre gol e sette assist in totale messi a segno dai due attaccanti: rendimento decisamente negativo da parte di chi deve rappresentare una valida alternativa a Zaccagni e Immobile.

“Rovella e Guendouzi non hanno fallito”: la dichiarazione sui centrocampisti

La stagione della Lazio è caratterizzata, fino a questo momento, da troppi alti e bassi. Se i due attaccanti sono stati duramente criticati, il discorso cambia leggermente per altri due elementi della rosa. “Rovella e Guendouzi non hanno fallito ma non ti hanno dato quel qualcosa in più” queste le dichiarazioni di Focolari nei confronti di due giocatori che stanno disputando una stagione ampiamente sufficiente senza però cambiare, in maniera drastica, il volto della Lazio. Probabilmente manca proprio questo alla società biancoceleste, quel calciatore che possa prendersi la squadra sulle spalle quando le cose vanno male.

Proprio per questo non sono mancate le critiche anche al termine del mercato invernale dove la Lazio non ha fatto nessun movimento a differenza delle altre pretendenti per la zona Champions League. Il prossimo impegno, in casa del Cagliari, sarà fondamentale sotto tanti punti di vista: serve una vittoria magari con Isaksen e Castellanos protagonisti così da rispedire al mittente le critiche ricevute.