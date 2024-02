HIGHLIGHTS | Super De Ketelaere, l’Atalanta schianta la Lazio

Atalanta in grande spolvero, netto 3-1 alla Lazio con De Ketelaere sugli scudi e segnale a tutta la concorrenza per la zona Champions

Lo scontro diretto tra Atalanta e Lazio per la zona Champions viene stravinto dai bergamaschi con un netto 3-1. De Ketelaere con una doppietta è il mattatore della sfida, bergamaschi che allungano da soli al quarto posto.

La Lazio prova a iniziare in maniera aggressiva, ma l’Atalanta prende presto le misure e il centro del ring. De Ketelaere è subito protagonista e ispira l’azione del vantaggio di Pasalic, con il croato abile a girare a rete in piena area. Il gol del raddoppio arriva alla fine del primo tempo, con un rigore per mani di Marusic trasformato proprio da De Ketelaere. Che nella ripresa, nonostante il tentativo di reazione dei biancocelesti, chiude la contesa con un gran sinistro sul primo palo che fulmina Provedel. Per i capitolini, unico sussulto d’orgoglio con un rigore conquistato e trasformato da Immobile, che poi poco dopo sfiora un altro gol di testa, ma troppo poco per impensierire i bergamaschi.

ATALANTA-LAZIO 3-1 – 16′ Pasalic (A), 43′ rig., 76′ De Ketelaere (A), 84′ rig. Immobile

CLASSIFICA SERIE A: Inter 54**, Juventus 53*, Milan 49, Atalanta 39*, Bologna 36, Roma 35*, Napoli 35*, Lazio 34*, Fiorentina 34*, Napoli 32*, Torino 32, Genoa 29, Monza 29, Lecce 24, Frosinone 23, Sassuolo 19, Udinese 19, Verona 18*, Cagliari 18*, Empoli 18, Salernitana 13

*una partita in meno

**due partite in meno

A breve gli highlights del match