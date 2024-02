Giuntoli risponde a Marotta: lo soffia all’Inter a parametro zero

Non solo l’Inter: anche la Juventus guarda con interesse alle opportunità di mercato e ai giocatori in scadenza di contratto. Giuntoli pronto a duellare con Marotta

L’Inter è pronta a chiudere per Taremi e Zielinski a parametro zero. Dopo Marotta, anche il Ds Ausilio ha ammesso le trattative avanzate per portare a Milano i due giocatori dal prossimo luglio.

I nerazzurri hanno sondato di recente anche Rabiot, incassando però il due di picche dell’alfiere della Juventus. Il francese, se non rinnoverà con i bianconeri, lascerà l’Italia per giocare in un altro campionato. I calciatori in scadenza fanno inevitabilmente gola alle big di Serie A e la ‘Vecchia Signora’ non vuole essere da meno rispetto ai rivali nerazzurri. Di recente Giuntoli ha soffiato Tiago Djalo al collega Marotta, con il portoghese promesso sposo dei vicecampioni d’Italia per la prossima estate. Alla fine l’hanno spuntata i bianconeri, anticipando l’arrivo dell’ex Milan circa 5 milioni di euro più bonus.

Calciomercato Juventus, pressing su Hermoso: sfida all’Inter

Adesso l’oggetto del contendere può spostarsi sul file inerente a Mario Hermoso, altro difensore dal profilo internazionale finito nei radar delle due grandi rivali per un nuovo Derby d’Italia sul mercato.

Già nei mesi scorsi l’Inter aveva chiesto informazioni agli agenti dello spagnolo sulla situazione all’Atletico Madrid, mentre di recente è stata la Juve a sondare il terreno per il classe ’95. Hermoso attualmente è lontano dal rinnovo con la squadra del ‘Cholo’ Simeone, con il contratto in essere in scadenza il prossimo 30 giugno. Divergenze sull’ingaggio del centrale spagnolo, che percepisce attualmente uno stipendio di poco superiore ai 4 milioni a stagione. La Juve è pronta a catapultarsi sul giocatore in caso di fumata nera con l’Atletico sul prolungamento, cercando di anticipare (come successo per Djalo) la concorrenza dell’Inter.

Inoltre i bianconeri sono pronti a cautelarsi in caso di partenza di uno tra Gatti e Bremer, se ovviamente arrivasse una proposta irrinunciabile dalla Premier League (vicina ai 70 milioni di euro) in merito al centrale brasiliano.