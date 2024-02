Geolier sorprende a Sanremo 2024 e i social impazziscono: “Il Napoli lo ha inserito in lista UEFA”

Geolier è stato il vero e proprio protagonista, a livello di gara, della seconda serata del Festival di Sanremo 2024. Il suo brano, dopo i giudizi di Televoto e Radio, è al primo posto e il suo legame con Napoli e con il calcio è sempre più stretto

Geolier era uno dei protagonisti annunciati di questo 74esimo Festival di Sanremo. L’artista napoletano, che ha appena 23 anni, sin dalla presentazione e dal red carpet di lunedì sera ha attirato l’attenzione su di sé presentandosi nei pressi del Teatro Ariston con la tuta del Napoli.

Non una tuta qualunque, bensì una linea creata ad hoc proprio il cantante e rapper partenopeo che, il mattino dopo, ha ufficializzato la collaborazione con il club campione d’Italia in carica e ha affermato: “Come mai la tuta del Napoli? Mi hanno detto di venire vestito elegante”. Poi c’è stata la gara. La prima sera, con il voto della Sala Stampa, non ha premiato la performance di Geolier che, però, si è rifatto totalmente nella trasmissione successiva dove a farla da padroni sono state le radio ed il televoto. Il popolo napoletano ha spinto il ‘suo’ cantante che è balzato in testa alla classifica e le reazioni social, anche legate al mondo del calcio e del club azzurro, sono state le più disparate.

Le reazioni social all’exploit di Geolier a Sanremo 2024

Sui social, in particolare su X, l’exploit di Geolier è stato caratterizzato da una serie di reazioni esilaranti e ficcanti. A partire dall’ironia sui calciatori del Napoli: “Questo Geolier contro tutti mi sta gasando troppo, se l’anno prossimo non mandiamo Mazzocchi a sanremo per replicare la stessa cosa divento una belva“. Non solo: “Geolier è talmente avanti nelle classifiche (tra Festival e piattaforme varie) che il Napoli lo ha inserito nella lista Uefa”.

E poi, stavolta con un commento più generalista: “Quando spinsero altri artisti col televoto tutti normalizzarono la cosa dopo un giorno, mentre Geolier primo non può esistere, si mette in mezzo Napoli. La verità è che artisticamente sa essere popolare e tecnico: lo endorsano nel rap, lo endorsano nel pop”.

ANDIAMO A VEDERE ALCUNI TWEET

Quando spinsero altri artisti col televoto tutti normalizzarono la cosa dopo un giorno, mentre Geolier primo non può esistere, si mette in mezzo Napoli. La verità è che artisticamente sa essere popolare e tecnico: lo endorsano nel rap, lo edorsano nel pop. Ed ha solo 23 anni.👏🏻 — Laudantes (@Laudantes) February 8, 2024

Geolier è talmente avanti nelle classifiche (tra Festival e piattaforme varie) che il Napoli lo ha inserito nella lista Uefa. #Sanremo2024 — Roberto Pavanello (@robypava) February 8, 2024