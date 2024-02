Da Messi a Balotelli: l’Adana sfida il Botafogo per Schlegel | CM.IT

Ultime ore di mercato in Turchia, la squadra di Mario Balotelli cerca un difensore centrale prima della chiusura

Corsa contro il tempo in Turchia per centrare gli ultimi rinforzi prima della chiusura ufficiale del calciomercato, fissata per venerdì 9 febbraio. Tra le squadre più attive, dobbiamo sicuramente segnalare il Galtasaray e il Besiktas, che ha negli ultimi giorni ha fatto un nuovo tentativo per Renato Sanches..

Le big di Istanbul sperano di sfruttare al meglio le ultime ore di trattative, ma anche l’Adana Demirspor ha allacciato contatti concreti per portare a casa un difensore centrale. Tra i nomi monitorati dal club di Mario Balotelli, ci sono anche alcuni profili che giocano in Sudamerica e MLS.

Adana Demirspor e Botafogo su Schlegel

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, la dirigenza turca ha manifestato un interesse molto concreto per Rodrigo Schlegel. Il 26enne dell’Orlando City, che di recente ha coronato il suo sogno di giocare contro Leo Messi, potrebbe cambiare aria con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 2.5 milioni di euro circa.

Oltre alla pista turca, dobbiamo registrare anche un interessamento da parte del Botafogo. A differenza dell’Adana, i bianconeri di Rio de Janeiro possono ragionare con maggiore calma sul da farsi, visto che il mercato in entrata in Brasile chiuderà a marzo.