“50 milioni”: la Juve vende Chiesa, ecco la destinazione

Il futuro del figlio d’arte potrebbe non essere alla Juventus, alla quale è legato da un solo altro anno di contratto

Si è parlato tanto di Juventus tra presente e futuro, quindi con spazio al calciomercato, nella diretta Twitch di Tv Play. Sottoargomento principe, Federico Chiesa.

Scalzato da Yildiz nelle gerarchie di Allegri, in aggiunta ai problemi fisici che non lo lasciano in pace, il classe ’97 ha anche una situazione contrattuale che potrebbe rivelarsi determinante in ottica cessione. Il suo accordo coi bianconeri scade a giugno 2025, ovvero fra poco più di un anno, e al momento – come raccontatovi da Calciomercato.it – c’è una certa distanza col club per quanto concerne l’ingaggio. Il suo entourage, capitanato da papà Enrico, chiede un aumento rispetto agli attuali 5 milioni netti a stagione.

“I suoi frequenti stop hanno minato in qualche modo l’idea di calciatore top che si aveva di lui – ha detto Franco Leonetti a Tv Play a proposito di Chiesa – La trattativa per il prolungamento è tutt’altro che facile, quindi ci sta che la società possa valutare attentamente una cessione. È ancora giovane, perciò penso che possa avere una valutazione tra i 40 e i 50 milioni di euro – sottolinea Leonetti – Poi va considerata la variante Europeo, se dovesse far allora potrebbe cambiare tutto”.

Chiesa, rinnovo con la Juve o Premier

Se non alla Juve, il futuro di Chiesa sarà all’estero. Precisamente in Inghilterra, dove il figlio d’arte vanta qualche estimatore.

“In Italia penso nessuno possa permetterselo. Sicuramente in Premier potrebbero esserci squadre attente alla sua situazione. Non credo all’Arabia Saudita, anche perché diversi calciatori vogliono già tornare in Europa e penso che in estate ce ne saranno degli altri”.