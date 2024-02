L’attaccante argentino è tornato grande protagonista della Roma con una doppietta siglata nell’ultimo match

Complice l’effetto De Rossi che ha riportato nella Capitale sponda giallorossa entusiasmo e risultati, la condizione fisica di Paulo Dybala nell’ultimo periodo è decisamente cresciuta. L’attaccante argentino ha subito incassato la fiducia del nuovo allenatore che lo ha messo al centro del progetto Roma, dandogli grande libertà in campo per sfruttare le sue incredibili doti tecniche.

La ‘Joya’ ha quindi ricambiato con tre reti siglate nelle ultime due apparizioni, dal gol messo a segno contro la Salernitana alla doppietta in una prestazione da incorniciare la scorsa giornata contro il Cagliari. Sul futuro di Dybala alla Roma, però, rimangono non poche incognite. Come ribadito nei giorni scorsi su Calciomercato.it, dopo aver scongiurato il rischio di un addio nel mese di gennaio, dal prossimo primo luglio sarà nuovamente attivabile la clausola rescissoria da 12 milioni di euro

Una volta annunciato il nuovo direttore sportivo che raccoglierà l’eredità di Tiago Pinto, il club giallorosso con ogni probabilità tornerà al lavoro con gli agenti dell’argentino per tentare di eliminare l’opzione presente sul contratto. Dall’estero, infatti, non mancano gli estimatori dell’ex attaccante della Juventus, in virtù di una clausola che rende Dybala particolarmente appetibile per qualsiasi club. Rispetto al reale valore del cartellino del calciatore, si tratta di una cifra decisamente alla portata.

Calciomercato Roma, il Barcellona torna su Dybala e pensa alla clausola

Un top club che la prossima estate potrebbe cambiare drasticamente il volto della propria rosa, a partire dall’allenatore in panchina, è il Barcellona.

Xavi ha già annunciato il suo addio a fine stagione dalla panchina blaugrana, mentre la società già programma un mercato importante. Dei cambiamenti importanti potrebbero avvenire in avanti, dove Joao Felix non è certo del riscatto e Raphinha viene considerato tra i cedibili della rosa. Anche Ferran Torres non è certo un intoccabile e dinnanzi ad una proposta adeguata potrebbe fare le valigie. Da queste incognite, secondo quanto riportato da ‘El Nacional’, sarebbe nata l’idea da parte del ds Deco di pagare i 12 milioni della clausola di Paulo Dybala. L’argentino è un vecchio pallino del Barcellona che già in passato, quando la ‘Joya’ vestiva la maglia della Juventus, lo ha seguito con grande interesse. Al momento, comunque, i blaugrana non hanno mosso passi concreti e l’operazione rimane in una fase embrionale.