Marotta torna alla Juve: dopo l’incontro, arriva il verdetto

Le ultime notizie relative al club bianconero e alla super notizia, che potrebbe cambiare le gerarchie del calcio italiano

La bomba è stata sganciata nella giornata di ieri e il protagonista sarebbe ancora una volta John Elkann.

L’artefice del passaggio di Lewis Hamilton alla Ferrari a partire dal prossimo 2025, sarebbe pronto, infatti, a piazzare un altro grandissimo colpo, stavolta per la sua Juventus.

E’ stato Massimo Brambati, intervenuto sul canale YouTube di Francesco Oppini, a dare la notizia, confidatagli “da una persona molto nota che fa l’agente FIFA da quasi 30 anni”: Elkann si starebbe muovendo per riportare in bianconero Beppe Marotta. Una notizia che chiaramente sta facendo tanto discutere, ma che al momento non ha trovato altre conferme.

Elkann-Marotta, conferme sull’incontro: il punto della situazione

E’ noto che i rapporti tra i due sono ottimi, come sottolinea Mirko Nicolino sul proprio profilo X. Il giornalista scrive, inoltre, che Marotta ed Elkann si sarebbero incontrati nel recente passato, ma un ritorno alla Juventus non risulta nei piani di ambo le parti.

D’altronde, lunedì notte era stato lo stesso dirigente nerazzurro ha parlato con chiarezza del suo futuro ai microfoni di DAZN: “Ho allungato il contratto con l’Inter fino al 2027, poi vorrei creare una nuova vita, mi piacerebbe occuparmi di calcio a livello politico”. Ci sarà dunque la politica nel futuro di Marotta dopo aver chiuso il suo ciclo vincente con l’Inter.