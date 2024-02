Clamoroso, Elkann riporta Marotta alla Juventus: “Ecco il nuovo ruolo”

Clamorosa indiscrezione di mercato: Marotta potrebbe lasciare l’Inter e tornare alla Juventus già a giugno, la mossa di Elkann

Un affare che avrebbe del clamoroso e che occuperebbe le prime pagine per settimane: il ritorno di Giuseppe Marotta alla Juventus già a giugno 2024.

È questa l’idea alla quale starebbe lavorando John Elkann che, dopo aver portato Hamilton alla Ferrari dal 2025, sogna un altro colpo da novanta. Non in campo però, dove la linea sposata dalla società bianconera è quella della sostenibilità, ma dietro la scrivania. L’obiettivo sarebbe di riportare a Torino, a distanza di sei anni dall’addio, l’attuale amministratore delegato dell’Inter.

Marotta è legato alla società nerazzurra da un contratto fino al 2027 con il rinnovo ufficializzato qualche mese fa. Il dirigente ha sempre affermato pubblicamente che quella interista sarà la sua ultima avventura con un club, prima di pensare ad altri incarichi istituzionali. Elkann però sembrerebbe intenzionato non soltanto a fargli cambiare idea, ma anche a fargli anticipare l’addio a Milano.

Calciomercato Juventus, Elkann vuole Marotta: “C’è già stato un incontro”

A lanciare la bomba, che se veritiera rappresenterebbe un vero e proprio terremoto per la Serie A, è Massimo Brambati, intervenuto sul canale youtube di Francesco Oppini. Brambati racconta la notizia che ha raccolto da “una persona molto nota che fa l’agente FIFA da quasi 30 anni”. Il procuratore gli ha riferito di “una mossa di John Elkann, di un riavvicinamento e di un interesse” per Marotta.

Non qualcosa campata in aria: “È probabile che ci sia già stato un incontro, se non di più”. Brambati spiega che Marotta “potrebbe ritornare alla Juve”, un affare che non avrebbe ripercussioni sul ruolo di Giuntoli: “Fa il direttore sportivo, sono due ruoli completamente diversi. Marotta diventerebbe amministratore delegato con ampi poteri, tornerebbe a ricoprire un ruolo di grande prestigio all’interno di Exor, in una galassia in cui è incluso anche il brand Ferrari”.

L’ex calciatore approfondisce la notizia: “Tra l’indiscrezione e la notizia certa c’è distanza. Ti do per certa l’intenzione di Elkann di riportare Marotta alla Juve con Giuntoli accanto per giugno 2024. Ci sono buone probabilità che l’affare vada in porto”. Tanto che Brambati aggiunge: “Bolle in pentola e siamo già a buon punto della cottura”. Per poi concludere: “A volte capita che alcuni affari spuntino all’improvviso. Guardate Hamilton o lo stesso Cristiano Ronaldo, che io anticipai dieci giorni prima, tutti mi diedero del pazzo”.