La Juventus sfida Milan e Inter: servono almeno 16 milioni

La Juventus è in prima fila, ma occhio all’agguerrita concorrenza dall’Italia e dall’estero. Il prezzo del cartellino si è quadruplicato

Non solo Zirkzee e Ferguson. La rivelazione Bologna di Thiago Motta, che sogna l’Europa, ha posto sotto i riflettori anche Riccardo Calafiori.

Il duttile difensore dell’Under 21 azzurra si è rilanciato in Emilia dopo la parentesi in Svizzera al Basilea e il ritorno in Italia. Calafiori era stato frenato da un grave infortunio al ginocchio ai tempi della Roma e il Bologna ha voluto scommettere sul suo talento la scorsa estate acquistandolo per 4 milioni di euro dalla formazione elvetica. Il classe 2002 è ormai uno dei punti di forza dei felsinei e sta ricoprendo ottimamente la posizione di difensore centrale cucitagli addosso da Thiago Motta.

Calciomercato Juventus, c’è Calafiori per la difesa: concorrenza dall’Italia e dall’estero

L’eclettismo di Calafiori, nato terzino, è una delle tante qualità del 21enne difensore, che adesso stuzzica la fantasia delle grandi del campionato di Serie A e non solo, visto l’interesse palesatosi anche dall’estero.

Al giocatore si sono interessate in Italia Juventus, Napoli e Milan, senza escludere dei possibili sondaggi anche dell’Inter (specialmente se dovesse arrivare in futuro un’offerta irrinunciabile per Bastoni). Negli ultimi tempi a chiedere informazioni è stata sopratutto la ‘Vecchia Signora’ con Giuntoli, mentre fuori dai confini nazionali occhio alla corte delle inglesi con il Tottenham in prima fila. Calafiori ha firmato lo scorso agosto fino al giugno 2027 con il Bologna e ha una valutazione che si è quadruplicata rispetto all’investimento estivo dei felsinei. La prossima estate potrebbero quindi servire dai 16 ai 20 milioni di euro per strapparlo agli emiliani, con le grandi che certamente continueranno a monitorarlo sotto le due torri.