Juventus, allarme rosso per Chiesa: fanno sul serio

Continua a tenere banco il futuro di Chiesa, la permanenza dell’attaccante alla Juventus in bilico: un grande club si fa di nuovo avanti

Nonostante una presenza in campo e a livello realizzativo di sicuro migliore rispetto alla scorsa stagione, caratterizzata da un minutaggio assai a singhiozzo per il ritorno lento dall’infortunio, anche questa stagione per Federico Chiesa è segnata da alti e bassi. E i dubbi sul suo futuro alla Juventus aumentano.

Nelle ultime settimane, l’attaccante è stato nuovamente limitato da problemi fisici, tanto da poter giocare solo uno spezzone della gara con l’Inter e anche lì uscendo dal campo malconcio per un pestone ricevuto. Niente di particolarmente grave, ma che va ad aggiungersi a una serie di problematiche che alimentano le perplessità di una parte dell’ambiente su di lui. Tanto più che la Juventus pare intenzionata a puntare con decisione, per il futuro, su Yildiz. Il che potrebbe portare a una separazione da Chiesa, in assenza di un accordo per il rinnovo, in estate. Calciomercato.it vi ha raccontato della distanza tra domanda e offerta per il rinnovo di Chiesa, con l’entourage del giocatore che vorrebbe uno stipendio da 7 milioni annui e la Juventus ferma a una proposta di 6 milioni. Cessione che a quel punto, senza intesa, sarebbe inevitabile, dovendo monetizzare dal suo addio a un anno dalla scadenza del contratto. E a questo punto, i grandi club ci pensano, eccome. Tra loro, una squadra che lo aveva sondato con un certo interesse già in passato.

Juventus, il Liverpool ripensa a Chiesa

Parliamo del Liverpool, che secondo la testata ‘HITC’ potrebbe effettuare un tentativo nei prossimi mesi per acquisire le prestazioni del classe 1997.

In casa Liverpool, del resto, c’è da fare i conti con il possibile addio di Salah, tentato dalle proposte arabe. L’egiziano andrebbe, giocoforza, sostituito con un giocatore dal grande valore e il profilo di Chiesa piace particolarmente. Occhio anche al Bayern Monaco, altra estimatrice di vecchia data di Chiesa, e al Psg.