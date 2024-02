Juve, Rabiot pronto a dire addio per fare il salto di qualità: ecco dove andrà

Juventus, sempre più incognite attorno al futuro di Rabiot: il giocatore pronto a dire addio

Ci sono sempre più dubbi attorno a quello che sarà il futuro di Adrien Rabiot. Il francese, punto fermo del centrocampo della Juventus e soprattutto di Massimiliano Allegri, ha il contratto in scadenza a fine stagione.

Il centrocampista transalpino è stato infatti recentemente accostato anche all’Inter, sempre vigile sui possibili colpi a zero. La Juventus, vista l’importanza del giocatore transalpino, vorrebbe evitare di perderlo a zero e rinnovargli il contratto, anche se persiste il nodo legato all’ingaggio. Nel frattempo oltre all’Inter sulle tracce del giocatore c’è anche il Barcellona.

Gundogan delude, il Barcellona insiste per Rabiot

Dalla Spagna avevano sottolineato come il club catalano sarebbe intenzionato a provarci per il centrocampista ed ora il Barcellona sembra pronto ad accelerare.

Come infatti riferisce ‘El Gol Digital’, non sarebbe infatti soddisfatto del rendimento di alcuni centrocampisti e starebbe pensando di rimpiazzarli con Rabiot. Oltre a Xavi, infatti, sembrano destinati a fare le valigie sia Oriol Romeu che soprattutto Ilkay Gundogan. Il tedesco non starebbe convincendo in casa catalana e sia lui che Romeu, prodotto della cantera tornato alla base dopo diversi anni lontano dalla Catalogna, sembrano destinati a lasciare il club dopo un solo anno. Entrambi sono arrivati a parametro zero, entrambi potrebbero salutare dopo una sola stagione. Il club è quindi intenzionato ad intervenire in mediana e Rabiot sarebbe il primo obiettivo del presidente Laporta. Il francese inoltre, sottolineano dalla Spagna, avrebbe tra l’altro già espresso il desiderio di non rinnovare il contratto con la Juventus e di voler cambiare aria. Rabiot sarebbe interessato infatti a cercare una nuova avventura e in particolare un club dove possa fare il salto di qualità e ritiene che il passaggio al Barcellona rappresenti un passo avanti nella sua carriera. La Juventus è avvertita: sarà importante riuscire a convincere Rabiot e rinnovare il contratto.