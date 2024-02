Allarme Juve, non solo Inter: salta Rabiot

Inter-Juventus in vista, tanti temi caldi per il big match: e uno di questi riguarda Rabiot, uno dei giocatori più discussi anche a livello di mercato

E’ il weekend di Inter-Juventus, forse il più atteso di tutto il campionato. Una grandissima sfida che metterà in palio punti pesanti per la corsa scudetto, che sembra ormai ristretta a nerazzurri e bianconeri, che stanno lottando testa a testa a distanza da mesi e ora si affrontano per dare l’una all’altra un segnale forte. E con tanti osservati speciali, tra cui Adrien Rabiot.

L’assenza del francese, nel match con l’Empoli, si è sentita per la squadra di Allegri. Che ora lo avrà di nuovo a disposizione per cercare di contrastare la mediana di fisica e tecnica dei nerazzurri, ma che in questa settimana ha dovuto assistere a voci di mercato che volevano il francese nell’orbita dell’Inter. Una idea ardita, da parte di Marotta, che ha trovato numerose smentite per il momento ma non è detto che le voci non si ripresentino. Di sicuro, il futuro di Rabiot è un tema caldo per la Juventus, che deve cercare di fare il possibile per trattenerlo e rinnovargli il contratto.

Juventus, occhio al ritorno di fiamma per Rabiot

Attenzione comunque all’interessamento di tante squadre, su un centrocampista di gamba, qualità e con diversi gol nel taschino. Non c’è soltanto l’Inter, ma si ripropone anche un altro club che già in passato lo aveva seguito molto da vicino.

Stando a ‘Fichajes.net’, il Barcellona intenderebbe riprovarci. Il tentativo di proporgli un contratto appetibile, per provare ad acquisirlo a parametro zero, verrà fatto senza dubbio. Nelle prossime settimane, scopriremo se tale scenario di mercato potrà acquisire contorni concreti.