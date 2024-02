Ibrahimovic sorprende tutti all’Ariston: “Più presenze a Sanremo dei Jalisse”

Zlatan Ibrahimovic, nella serata di ieri, è stato un ospite a sorpresa del Festival di Sanremo 2024. L’ex calciatore svedese è arrivato infatti all’inizio della trasmissione fra lo stupore dei fan e della stampa che, da scaletta, non era stata avvertita della presenza del campione svedese

Il Festival di Sanremo 2024 è partito sulla scia dello scorso anno. Amadeus ha portato, anche in questa settimana di kermessé, la sua direzione artistica ai massimi livelli con canzoni che hanno sorpreso tutti ed entrate a sorpresa fra gli ospiti che in pochi si aspettavano.

E’ stato per esempio il caso di Zlatan Ibrahimovic. Il campione svedese, ritiratosi al termine della scorsa stagione, è stato accolto dalla platea sul palco del Teatro Ariston per una presenza assolutamente non annunciata neanche ai corrispondenti della stampa italiana ed estera. L’ex giocatore del Milan però si è fatto vedere e si è messo in mostra per la sua eccentricità come suo solito ed è tornato al Festival della Canzone Italiana dopo la co-conduzione del 2021, nel famoso anno senza pubblico nella platea dell’Ariston.

Ibrahimovic torna a Sanremo 2024: le reazioni social

Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic ha suscitato una marea di reazioni social, in particolare su X dove il Festival di Sanremo 2024 è, ormai da inizio settimane, al centro dei discorsi e delle cronache del social network dei cinguettii. In molti hanno commentato il ritorno, da assoluto protagonista e a sorpresa, sul palco dell’Ariston di Ibra che, dopo la carriera da calciatore, sta seguendo le sorti del suo Milan nel board della società. I commenti sulla presenza di Zlatan Ibrahimovic sono molteplici a partire da: “Ha più presenze a Sanremo che con il Milan l’anno scorso“.

Ma non solo, bisogna assolutamente citare il riferimento ai Jalisse, campioni a Sanremo 1997, e poi svariate volte rifiutati dalle direzioni artistiche di Sanremo: “Ibrahimovic comunque più presenze a Sanremo dei Jalisse“. Ma c’è anche chi, affezionato al campione svedese, spara dritto: “Se fossi al posto di Amadeus avrei fatto vincere Sanremo a Ibrahimovic”.

ANDIAMO A VEDERE ALCUNI TWEET SULLA PRESENZA DI IBRAHIMOVIC A SANREMO

IBRA HA PIÙ PRESENZE A SANREMO CHE CON IL MILAN L ANNO SCORSO😂 #SANREMO2024 #Sanremo24 — Lorenzo Zonca (@Loryzonca03) February 6, 2024

Ibra comunque più presenze a Sanremo dei Jalisse#Sanremo24 #Sanremo2024 — Quagliagol27 (@quagliagol27) February 6, 2024

Ibra la cosa migliore che sia successa a sanremo #sanremo2024 — permetta che mi presenti: Mohammed Esposito (@giampieffe) February 6, 2024

Sta cosa che Ibra è la linea comica di Sanremo deve finire — Pietro Dalmazzo (@PietroDalmazzo) February 6, 2024