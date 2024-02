Ibra a Sanremo, stop alle polemiche: “Non deve chiederlo a nessuno”

Intervenuto nel corso della diretta di TV PLAY in onda su Twitch, Carlo Pellegatti ha parlato anche di Ibra e della comparsa dello svedese a Sanremo

In attesa di un turno di campionato che si preannuncia molto importante per delineare rapporti di forza e posizioni in classifica, a prendersi la scena in questa settimana è sicuramente la kermesse di Sanremo. Uno dei primi colpi di scena della puntata d’esordio del Festival di Sanremo 2024 è stata sicuramente la presenza di Zlatan Ibrahimovic che, come prevedibile, ha fatto storcere il naso a qualche tifoso.

Intervenuto nel corso della diretta Twitch di TV PLAY, Carlo Pellegatti ha toccato anche quest’argomento, esternando il suo punto di vista: “Ibra a Sanremo? Per me non c’era nessun problema neanche tre anni fa. Ibra si è sempre saputo gestire, è un super professionista. Non so se il suo intervento di ieri a Sanremo fosse concordato, ma è un dirigente del Milan e quindi non deve chiedere il permesso a nessuno”.

Poi sul periodo di forma del Milan e sul recupero degli infortunati, Pellegatti si è espresso in questi termini: “Giroud è un giocatore che, in questo momento, è fondamentale per il Milan. Thiaw non è ancora a disposizione di Pioli, ma dovrebbe tornare in panchina o per la panchina col Monza o quella di ritorno con il Rennes. Kalulu? Sarà a disposizione per la gara con l’Empoli. Per i primi dieci giorni di marzo, il Milan dovrebbe recuperare i tre lunghi degenti della difesa centrale”.