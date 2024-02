Galliani è pronto allo scippo: ecco chi è in pole per il post Palladino

Anche Raffaele Palladino è pronto a cambiare panchina. Il tecnico sta facendo bene col Monza e Galliani pensa già al sostituto

Sarà un’estate davvero calda per gli allenatori. Le panchine di diverse big sono pronte a cambiare padrone. Sarà rivoluzione in tutta Europa, a partire da Liverpool, Arsenal e Barcellona, chiamate a ricominciare da una nuova guida.

Ma anche in Italia tutto può essere stravolto. Ad oggi solo Simone Inzaghi appare sicuro del posto: così da Pioli, passando per Allegri e Sarri, potrebbero salutari i rispettivi club. C’è, inoltre, chi come il Napoli, ha già deciso di ripartire da un nuovo allenatore dopo l’esonero di Garcia. Ma anche la Roma, salvo miracoli di Daniele De Rossi, dovrebbe cambiare tecnico.

Antonio Conte è chiaramente il sogno di molti tifosi, oltre che di tanti presidenti, ma si guarda tanto anche a quegli allenatori delle medio-piccole che stanno facendo bene in Serie A e che sono pronti al salto in una big. E’ ormai da tempo che si parla di un addio di Raffaele Palladino al Monza. L’ex attaccante appare davvero pronto per allenare una grande: il suo nome è stato così accostato al Milan, ma anche alla Roma e soprattutto al Napoli, ma attenzione alla Juventus.

Rivoluzione in Serie A, Gilardino per il dopo Palladino

Le strade tra Palladino e la squadra brianzola sembrano dunque destinate a dividersi nei prossimi mesi e Adriano Galliani si sta così guardando attorno alla ricerca del sostituto.

A raccogliere l’eredità del mister di Mugnano di Napoli può essere un ex milanista, che sta stupendo tutti: stiamo parlando di Alberto Gilardino, che dopo aver portato in Serie A il Genoa, lo sta conducendo ad una serena salvezza.

Il Grifone così è all’undicesimo posto in classifica, alla pari con il Monza, a ben 29 punti, undici sulla zona retrocessione. Retegui e compagni possono dunque dormire sonni tranquilli, ma in estate potrebbero fare i conti con una grande perdita, quella del loro tecnico, Alberto Gilardino.