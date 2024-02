“Dello stesso livello”: via Allegri, nome pazzesco per la Juve

Possibile addio di Allegri al termine della stagione con la Juventus pronta a sostituirlo con un tecnico dello stesso livello

Il derby d’Italia ha emesso un verdetto piuttosto chiaro: l’Inter è la squadra più forte del campionato e sarà difficile levare lo scudetto ai nerazzurri. I ragazzi di Inzaghi, con l’uno a zero sulla Juventus, si sono portati a più quattro con la possibilità di allungare ulteriormente visto il match da recuperare contro l’Atalanta. La sensazione, nonostante manchi ancora molto al termine della stagione, è che il primo posto lo possano perdere solamente Lautaro e compagni.

La Juventus proverà fino alla fine a restare in corsa per il titolo complice una rosa di grande spessore e la possibilità di fare un filotto di vittorie consecutive. Oltre al campionato, Allegri deve pensare anche alla Coppa Italia dove ci sarà il doppio confronto con la Lazio: centottanta minuti con in palio un posto in finale.

Dopo quanto successo negli ultimi anni, la Juventus non può permettersi di chiudere un’altra stagione senza alzare neanche un trofeo. Proprio su questo punto ha voluto dire la sua Luigi Garlando. Intervenuto ai microfoni di TvPlay, il giornalista de La Gazzetta dello Sport, si è espresso in questi termini: “Allegri dice che conta solo vincere ma serve una risposta se in tre stagioni non vinci neanche un titolo”. Queste le dichiarazioni di Garlando che poi ha sottolineato: “La Juve ha bisogno di giocatori qualitativi, aspetterei sulla conferma di Allegri”

La posizione del tecnico bianconero è uno dei temi da affrontare da qui al termine della stagione; è chiaro che i prossimi mesi saranno fondamentali per capire il futuro dell’allenatore.

Juve, idea Gasperini: “Bianconeri dello stesso livello dell’Inter”

Fino a questo momento non si è mai parlato di Gasperini ma secondo Luigi Garlando l’attuale tecnico dell’Atalanta sarebbe perfetto per la panchina dei bianconeri. “Non capisco perché la Juve non pensi a Gasperini, con lui la Juve sarebbe dello stesso livello dell’Inter”. Dichiarazioni decisamente importanti nei confronti di un tecnico che sta dimostrando, alla guida del club bergamasco, qualità importanti.

L’allenatore ha sempre cercato di coniugare il bel gioco ai risultati, una filosofia che permetterebbe alla Juve di aprire un nuovo ciclo. Gasperini, nel corso della sua carriera, ha avuto la grande occasione sulla panchina dell’Inter: esperienza non proprio fortunata. Garlando ha detto la sua sul futuro della Juventus. Non ci resta che aspettare la fine della stagione per capire se i bianconeri continueranno con Allegri o opteranno per un cambio di guida tecnica.