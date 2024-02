HIGHLIGHTS | Autogol di Gatti e la Juventus cade: l’Inter scappa via

Il big match tra Inter e Juventus viene deciso dall’autorete di Gatti: i nerazzurri volano a +4 sui rivali

Il derby d’Italia è dell’Inter, i nerazzurri si impongono per 1-0 nella sfida scudetto con la pesantissima autorete di Gatti a decidere l’esito della gara. Seconda sconfitta stagionale per la Juventus, la truppa di Simone Inzaghi esulta e allunga in classifica dando un primo scossone nella corsa al titolo.

Il canovaccio iniziale vede l’Inter fare la partita e la Juve in posizione di attesa. Bianconeri che non concedono molto ai rivali ma fanno tanta fatica a uscire nella prima metà del primo tempo, prima di orchestrare un paio di ripartenze insidiose. Inter pericolosa in particolare con una doppia chiusura decisiva di Bremer e Szczesny su Thuram lanciato a rete. Il francese, poi, propizia la rete decisiva, con Gatti che per tentare di anticiparlo in area piccola infila la propria porta.

Nella ripresa, ci si diverte molto di più. L’Inter prova a chiuderla, ma la Juve, finalmente, risponde, squadre più lunghe e le occasioni non mancano. Dimarco è impreciso in diagonale, Calhanoglu colpisce il palo con un gran destro da fuori. La Juve replica con un paio di incursioni di Kostic e con una girata volante imprecisa di Vlahovic. Ancora Inter vicinissima al raddoppio con miracolo di Szczesny su Barella, mentre la più grande occasione per la Juventus ce l’ha Gatti, che tenta di riscattarsi ma sfiora soltanto il palo con un destro dal limite. Szczesny, ancora lui, tiene a galla i suoi murando Arnautovic tutto solo. Partita tiratissima fino alla fine, il risultato però non cambia più. Un risultato che potrebbe pesare notevolmente nell’economia del campionato, con l’Inter a +4 e con una gara da recuperare.

INTER-JUVENTUS 1-0 – 37′ aut. Gatti

CLASSIFICA SERIE A:

Inter 57*, Juventus 53, Milan 49, Atalanta 39*, Bologna 36, Roma 35*, Napoli 35*, Lazio 34*, Fiorentina 34*, Napoli 32*, Torino 32, Genoa 29, Monza 29, Lecce 24, Frosinone 23, Sassuolo 19, Udinese 19, Verona 18*, Cagliari 18*, Empoli 18, Salernitana 13

*una partita in meno

**due partite in meno

A breve gli highlights del match