Chiesa via, la Juve ne prende due: lo scambio che sblocca l’affare

In bilico il futuro di Federico Chiesa alla Juventus: distanza sul rinnovo, Giuntoli si muove sul mercato con un doppio sostituto dell’ex Fiorentina

La Juventus alle prese con la grana Federico Chiesa. L’asso bianconero non riesce a trovare continuità in campo per via degli infortuni e la situazione sul rinnovo ancora non si sblocca.

L’attaccante classe ’97 è tornato in campo nella ripresa del big match contro l’Inter, rimediando una botta che lo mette nuovamente a rischio per la prossima gara con l’Udinese. Dopo un addio scoppiettante di campionato, Chiesa negli ultimi mesi sta faticando a causa dei frequenti problemi fisici che lo stanno frenando. La Juve nel frattempo sta provando ad allungare il contratto oltre il 2025 per evitare anche il rischio che la prossima estate vada a un solo anno dalla scadenza di contratto. Permane però ancora distanza tra la proposta della dirigenza bianconera e le richieste dell’entourage del giocatore, che vorrebbe avvicinarsi alle cifre che guadagna Vlahovic (al momento percepisce 5 milioni a stagione, oltre 9 al lordo).

Calciomercato Juventus, Felipe Anderson più Gudmundsson con l’addio di Chiesa

Giuntoli e Manna proveranno nei prossimi mesi a ridurre la forbice e a trovare un punto d’intesa per il prolungamento di Chiesa, ma intanto si guardano intorno per non farsi trovare impreparati in caso d’addio del nazionale azzurro.

Un nome segnato in rosso nell’agenda della ‘Vecchia Signora’ è sicuramente Felipe Anderson, lontano dal rinnovo con la Lazio e che senza l’accordo con i biancocelesti si libererà a parametro zero dal prossimo luglio. Giuntoli si è già mosso in anticipo per il brasiliano e prossimamente ci saranno dei nuovi contatti per bloccare l’ex West Ham per il quale la Juve metterebbe sul piatto un importante quadriennale da circa 4 milioni all’anno. Un altro profilo che stuzzica la dirigenza della Continassa è Gudmundsson, gioiello del Genoa corteggiato specialmente dalla Fiorentina negli ultimi giorni del mercato invernale. I Grifoni valutano l’islandese almeno 30 milioni e nell’operazione – scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ – potrebbe rientrare Barrenechea, che sti sta mettendo in evidenza in prestito con la maglia del Frosinone.