Sorpresa a Sanremo 2024, Ibrahimovic non era in scaletta: che cosa è successo

Lo svedese, che ha co-condotto nel 2021 proprio con Amadeus, è stato introdotto da una gag, presente in scaletta, fra l’orchestra ed il conduttore. Sì, la gag era costruita, ma nell’ordine di apparizione ufficializzato dalla Rai non era spiegato il motivo. Soltanto al terzo motivetto abbiamo scoperto la verità: Zlatan Ibrahimovic è tornato a Sanremo e accompagnerà Amadeus per tutta la prima serata di questo Festival.

Ibrahimovic è la sorpresa della prima serata del Festival

L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, introdotto dalle consuete musiche che lo hanno accompagnato anche nella sua co-conduzione, ha spiazzato un po’ tutti nella platea dell’Ariston e a casa.

Insomma, una sorpresa per tutti, o quasi, tranne che per Amadeus e lo stesso Zlatan che, una volta sul palco, è ripartito da dove aveva interrotto tre anni fa a suon di sfottò nei confronti del ‘collega’ Amadeus, fra differenze di età e tratti morfologici.