Sorpasso sulla Juve: De Paul torna in Serie A

La Juventus continua a monitorare Rodrigo De Paul tra i suoi obiettivi, ma per l’argentino arriva il sorpasso improvviso in Serie A

Nel mercato invernale, per stessa ammissione del ds Giuntoli, la Juventus ha colto opportunità in prospettiva, rimandando altro tipo di operazioni alla prossima estate. Nel mirino del club bianconero, per la prossima sessione di trasferimenti, tanti giocatori, tra cui un nome che torna spesso nei radar, quello di Rodrigo De Paul.

Per la Juventus, si profilano investimenti importanti a centrocampo. In cima alla lista soprattutto Samardzic e Koopmeiners, ma il profilo dell’argentino è sempre presente. Seguito da tempo, fin da quando giocava ancora nell’Udinese, si tratta di un tuttocampista per cui hanno sempre straveduto a Torino. Il corteggiamento dura ancora adesso che il giocatore milita nell’Atletico Madrid, dove alterna momenti positivi ad altri un po’ più grigi. E pur venendo schierato assai spesso da Simeone, il club non esclude a priori la possibilità di una sua cessione, di fronte alla giusta offerta. Così, in estate, potrebbe ripartire l’assalto, ma la Juventus pare dover fare i conti con un’altra compagine di Serie A determinata a sottrarglielo.

Juventus, su De Paul irrompe il Milan

Occhio in particolare al Milan, che a propria volta potrebbe decidere di rinforzare in maniera importante la propria linea mediana e starebbe pensando proprio all’argentino.

Le informazioni riportate dal portale spagnolo ‘Masfichajes.com’ indicherebbero che il Milan stia preparando una offerta importante per sbaragliare la concorrenza. De Paul è ambito anche da altri club, tra cui anche quelli arabi. Se la Juventus non intende farselo scappare, dovrà rispondere colpo su colpo.