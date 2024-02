Pioli lascia il Milan e firma con la rivale: “È il profilo giusto”

Il futuro di Pioli sembra essere ormai deciso con l’allenatore pronto a lasciare il Milan per firmare con la rivale

Una delle partite più interessanti della prossima giornata di campionato è, senza ombra di dubbio, Milan Napoli. Gara importantissima per il futuro di entrambe le squadre: i rossoneri, dopo la vittoria in casa del Frosinone, vuole conquistare altri tre punti così da continuare a sperare in uno scudetto che ad oggi sembra molto complesso visto il rendimento tenuto dall’Inter. Discorso diverso per i ragazzi di Mazzarri alla ricerca di quella continuità necessaria per non perdere il treno Champions.

Saranno novanta minuti interessanti anche per la sfida sulle due panchina: il futuro di entrambi gli allenatori, al termine della stagione, sembra essere lontano da Milan e Napoli con la società alla ricerca di un nuovo tecnico così da iniziare un ciclo vincente sia in Italia sia a livello internazionale. Sulla prossima squadra di Pioli si è espresso Luigi Turci.

L’ex preparatore dei portieri rossonero, intervenuto a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport, ha rilasciato queste dichiarazioni nei confronti dell’allenatore del Milan: “Pioli al Napoli? Ha il profilo giusto” per poi continuare: “Ha raggiunto un buon livello internazionale e, proprio per questo, può allenare qualsiasi squadra in Europa compreso il Napoli”.

Parole importanti anche nei confronti della squadra mercato: “E’ molto esigente ma non pretende tanto dal mercato”: questa caratteristica, da un certo punto di vista, lo potrebbe aiutare nel rapporto con un presidente come De Laurentiis.

I partenopei al termine della stagione cambieranno guida tecnica e l’attuale tecnico del Milan potrebbe essere la scelta ideale. Sulla panchina dei rossoneri ha vinto un campionato, giocato una semifinale di Champions e quest’anno proverà a portare la sua squadra in più lontano possibile in Europa League.

Milan, l’elogio a Pioli: “E’ un grande tattico”

Uno dei principali pericoli per il Milan, nel match contro il Napoli, è rappresentato da Kvaratskhelia: l’esterno georgiano, lo abbiamo visto contro il Verona, è un giocatore capace di fare la differenza ed incidere in qualsiasi momento della partita. “Pioli è un grande tattico” ha sottolineato Luigi Turci he poi ha dichiarato: “Sa come bloccare i punti forti del Napoli, in particolare Kvara”

Domenica vedremo le eventuali mosse del Milan per limitare l’esterno offensivo dei partenopei. Ci aspetta un match molto interessante con Pioli al centro dell’attenzione. Il suo futuro è tutto da scrivere ma ha le caratteristiche per essere il prossimo tecnico del Napoli, una squadra a cui serve un nuovo progetto per tornare ad essere grande protagonista.