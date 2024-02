HIGHLIGHTS | Jovic è una sentenza, il Milan ribalta il Frosinone

Il Milan soffre a Frosinone, ancora una volta va sotto ma rimonta e piazza il colpo con il solito Jovic nel finale

Ancora montagne russe per il Milan, che allo ‘Stirpe’ di Frosinone vince 3-2 una gara al cardiopalma. I rossoneri si accendono solo a tratti, subiscono la rimonta dei ciociari dopo il vantaggio iniziale e rimediano con l’ennesima controrimonta, ancora una volta targata Luka Jovic, uomo della provvidenza dalla panchina.

La partenza dei padroni di casa è aggressiva, qualche rischio di troppo per il Milan già nei primissimi minuti, con il pressing forsennato degli uomini di Di Francesco, sempre brillanti tra le mura amiche. I rossoneri tengono botta e alla prima occasione pericolosa passano, con una pennellata di Leao che trova la testa infallibile di Giroud. Ma la reazione dei ciociari è immediata: Maignan salva su un sinistro velenoso di Seck, poi non può nulla sul perfetto rigore calciato da Soulè e concesso per mani di Leao in area. Il Frosinone si fa preferire per organizzazione e trame di gioco, anche se Turati, prima dell’intervallo, deve salvare su Pulisic e su un tiro cross di Leao pericolosamente deviato. Nella ripresa, è sempre la squadra di casa a giocare meglio e trova il meritato vantaggio con Mazzitelli che buca in diagonale un Maignan non irreprensibile. Milan che riesce a reagire e trovare il pari poco dopo con Gabbia, che corregge in rete una sponda di Giroud, e poi come a Udine piazza la controrimonta con Jovic che sfrutta un rimpallo in area e al primo pallone toccato fulmina Turati.

FROSINONE-MILAN 2-3 – 17′ Giroud (M), 24′ Soulé rig. (F), 65′ Mazzitelli, 72′ Gabbia (M), 81′ Jovic (M)

CLASSIFICA SERIE A: Inter* punti 54; Juventus 53; Milan 49**; Atalanta* 36; Roma 36; Lazio* e Fiorentina* 34; Bologna* 33; Napoli* 32; Torino* 31; Genoa** e Monza** 29; Lecce** 24, Frosinone** 23; Sassuolo* 19; Udinese** 19; Verona, Cagliari e Empoli** 18; Salernitana 12.

*una partita in meno

**una partita in più

