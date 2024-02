Pavard o Skriniar, il mondo Inter non ha dubbi: “Sprecato per la Serie A”

L’addio in estate di Milan Skriniar ha portato a Milano, nella finestra di calciomercato, Benjamin Pavard, difensore francese dal Bayern Monaco: le ultimissime notizie sul campionato italiano di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi e Beppe Marotta, nell’ultima estate di calciomercato, ha letteralmente rivoluzionato la rosa. I nerazzurri infatti, che lo scorso anno hanno raggiunto addirittura la finalissima di Champions League poi persa contro il Manchester City, hanno visto salutare a parametro zero Milan Skriniar, diretto al PSG, mentre hanno accolto, proprio negli ultimi giorni di trattative, Benjamin Pavard, francese e campione del mondo nel 2018 proveniente dal Bayern Monaco.

Un colpo da circa 30 milioni di euro per l’Inter che ha deciso di investire il suo tesoretto per un difensore piuttosto che per un attaccante, una decisione che sembra essere stata saggia ad oggi. Pavard è infatti uno dei migliori interpreti nel campionato italiano di Serie A e molti tifosi dell’Inter sembrano aver letteralmente dimenticato Milan Skriniar, andato via nel silenzio dopo sei stagioni da assoluto protagonista con i colori della Beneamata.

Pavard ha scalzato Skriniar: il verdetto dei tifosi non lascia dubbi

Su X molti tifosi hanno commentato il passaggio da Skriniar a Pavard nella difesa dell’Inter. Vediamo alcune riflessioni a partire da questa: “Rifarei un milione di volte la scelta di investire quel piccolo budget mercato per assicurarsi lui anziché un attaccante. Avevamo un problema di gestione con Škriniar e siamo riusciti a farci upgrade senza incassare un euro. Questo giocatore è addirittura sprecato per la Serie A“.

Ma non solo, praticamente tutti i commenti seguono questo stile e questa linea di pensiero: “Vi chiedo di provare a non farvi influenzare dal momento e di votare col cuore sgombro da scorie. Pavard o Skriniar: chi scegliete? Io il francese. Tutta la vita“. E ancora: “Pavard è un Campione. Skriniar un gran giocatore. Ci sono due tre categorie di differenza“. Un vero e proprio plebiscito per il giocatore francese che, con i suoi modi garbati e con il suo gioco elegante, sembra aver già conquistato tutto il mondo Inter e la Serie A.

ANDIAMO A VEDERE ALCUNI TWEET

Rifarei un milione di volte la scelta di investire quel piccolo budget mercato per assicurarsi lui anziché un attaccante.

Avevamo un problema di gestione con Škriniar e siamo riusciti a farci upgrade senza incassare un euro.

Questo giocatore è addirittura sprecato per la Serie A. pic.twitter.com/JNlDQEfAde — Fulvio Santucci (@SantucciFulvio) February 4, 2024

Pavard è un Campione. Skriniar un gran giocatore. Ci sono due tre categorie di differenza. Thuram non è un bomber, ma per il gioco di Inzaghi è decisamente meglio di Lukaku e Dzeko. Upgrade notevole Calhanoglu fa giocare l’Inter più velocemente e più in verticale rispetto a… pic.twitter.com/3dBkhQ7JoQ — Raffaele Caruso (@raffaelecaru) February 4, 2024

Vi chiedo di provare a non farvi influenzare dal momento e di votare col cuore sgombro da scorie. Pavard o Skriniar: chi scegliete? Io il francese. Tutta la vita. pic.twitter.com/FV8PO95isw — Pasquale Guarro (@GuarroPas) February 5, 2024