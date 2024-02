Lecce allo scoperto: “Abbiamo ricevuto offerta dal Milan”

Interesse della formazione rossonera nei confronti del calciatore di proprietà del club pugliese

Nuovo obiettivo di mercato del Milan che guarda come sempre al futuro. Dopo la chiusura della finestra invernale di settimana scorsa, il club sta già studiando le mosse per rinforzare l’organico la prossima estate. In particolare, è stato portato nelle scorse ore alla luce un obiettivo dichiarato nei confronti del quale i rossoneri avevano già fatto un tentativo nel mese di gennaio.

A rivelare quando avvenuto nelle scorse settimane è stato Panteleo Corvino. Il responsabile dell’area tecnica del Lecce, nella conferenza stampa di ieri pomeriggio, ha raccontato di aver ricevuto delle offerte a gennaio per uno dei tanti obiettivi scoperti e valorizzati dalla formazione pugliese. Proposte anche particolarmente importanti, ma che il club ha preferito rispedire indietro in questa fase della stagione.

Il profilo in questione è quello di Patrick Dorgu, terzino sinistro che nell’ultima giornata di campionato – in occasione dell’incredibile vittoria in rimonta contro la Fiorentina – ha trovato la sua prima rete nel campionato italiano. Sul futuro del classe 2004 e sull’interesse rossonero nei suoi confronti, Corvino si è espresso con queste parole: “Se il Milan si è interessato a Dorgu? A gennaio ho portato al presidente delle offerte scritte irrinunciabili. Aggiungo che ho avuto richieste non scritte incredibili. Sono state rifiutate”.

Calciomercato Milan, nuovo terzino sinistro senza Miranda

Dopo essere stato vicino a Juan Miranda lo scorso gennaio, ecco che il Milan potrebbe definitivamente abbandonare la pista per lo spagnolo.

Il terzino di proprietà del Betis andrà in scadenza di contratto il prossimo giugno e sino a questo momento non ha ancora rinnovato con il club andaluso. Pertanto, non è comunque escluso che il Milan possa cercare un accordo entro il prossimo giugno per aggiudicarsi a costo zero il vice di Theo Hernandez. Su Dorgu, invece, ci sarà da battere una folta concorrenza ed una valutazione da parte del Lecce che si preannuncia sicuramente alta per un talento giovanissimo e con tanto potenziale da esprimere.