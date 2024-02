Esonero Sarri, sfogo contro la squadra: “Chi non mi vuole alla Lazio vada da Lotito”

Tensione altissima in casa Lazio, sfogo shock di Maurizio Sarri nei confronti della squadra

Un netto passo indietro rispetto a quelle che erano state le ultime uscite ed ora la situazione in classifica torna a farsi complicata.

La brutta prestazione in casa contro un Napoli rimaneggiato e la sconfitta di Bergamo hanno portato la Lazio a posizionarsi al nono posto in classifica. L’Atalanta, quarta, non è lontana visti i 5 punti di vantaggio, ma i segnali in casa biancoceleste non sono affatto positivi. Pochissime occasioni create e tanta fatica nel fare gol. La squadra, dopo una prima parte di stagione complicata, sembrava essersi ripresa, ma dopo la Supercoppa ogni certezza conquistata pare essere nuovamente sparita. E nello spogliatoio si respira aria di pesantezza, come sottolineato anche dal ‘Corriere dello Sport’ che ha rivelato un retroscena.

Lazio, furia di Sarri contro la squadra: “Andate dal presidente”

Alla ripresa degli allenamenti, Maurizio Sarri ha parlato chiaro alla squadra: “Se pensate che il problema sia io tirate fuori le p…. e andate da Lotito” il concetto espresso dal tecnico.

Toni forti erano echeggiati anche mercoledì, nel giorno del doppio allenamento. Nel corso della sessione video, una clip e l’altra, il tecnico aveva espresso concetti severi sottolineando amnesie tecniche e tattiche e a tratti sarebbe andato in escandescenza. Rimproveri che lo spogliatoio starebbe recependo sempre meno volentieri. In più la squadra avrebbe chiesto di provare a cambiare modulo, anche se il tecnico non ha mai voluto sentire parlare di cambio tattico. La situazione dunque si fa sempre più spinosa e a renderla tale ci sarebbero anche le voci che vedono il tecnico lontano da Roma e alla guida di una big del nostro campionato. Nel frattempo sarà importante ritrovare l’armonia di gruppo e concentrarsi nella sfida in programma sabato alle 15 contro il Cagliari.