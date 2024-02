Sarri cambia panchina in Serie A, c’è l’annuncio

Il rapporto di Sarri con la Lazio vicino a interrompersi, tensioni crescenti tra l’allenatore biancoceleste e la dirigenza: cambio in panchina

Weekend molto importante per la Lazio, che va a caccia di punti pesantissimi in uno scontro diretto per la zona Champions. Biancocelesti di scena a Bergamo contro l’Atalanta, match da non fallire per non perdere contatto con i rivali e anzi tentare il sorpasso, in una corsa che coinvolge diverse squadre ed è equilibratissima. Ma con tensione sempre crescente attorno a Sarri.

Il tecnico attendeva dal mercato rinforzi che non sono arrivati e per questo il rapporto con il presidente Lotito potrebbe incrinarsi in maniera definitiva. Nel frattempo, l’obiettivo sarà tentare di chiudere la stagione al meglio, magari confermando il piazzamento Champions dopo l’ottimo secondo posto della scorsa stagione. Ma la sensazione è che, arrivati al terzo anno nella Capitale, Sarri, comprendendo che le sue richieste non verranno esaudite, potrebbe guardarsi intorno.

Sarri via dalla Lazio e verso un top club di Serie A, le ultime

Occhio agli scenari futuri, con grande fermento per quanto riguarda diverse panchine importanti nel nostro campionato. Ci sono diversi movimenti in vista e uno potrebbe riguardare proprio l’allenatore biancoceleste.

Secondo Alessandro Vocalelli, firma prestigiosa della ‘Gazzetta dello Sport’, intervenuto a ‘Radio Radio’, potrebbe prefigurarsi uno scenario clamoroso. “C’è un grande club di Serie A che vuole Sarri”, ha spiegato. Al momento, non è chiaro a quale club il giornalista facesse riferimento, ma di certo l’ingresso di Sarri nel valzer delle panchine è da rimarcare senz’altro e potrebbe contribuire a rendere il mercato ancora più intrigante.