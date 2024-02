Da tappabuchi a top player mondiale: la storia di Calhanoglu, il “Turkish Maestro”

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’Inter di Simone Inzaghi, è ormai diventato un giocatore di livello mondiale, eppure al suo arrivo in nerazzurro i dubbi erano moltissimi: le ultimissime notizie sul campionato italiano di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi, domenica sera a San Siro, ha battuto la Juventus di Massimiliano Allegri e si è portata a quattro punti di vantaggio sulla Vecchia Signora nella classifica del campionato italiano di Serie A. I nerazzurri hanno potuto contare sulla prestazione, letteralmente incredibile, di Hakan Calhanoglu, centrocampista turco arrivato alla Beneamata nell’estate di calciomercato del 2021 dopo il problema di Eriksen ed insieme a Simone Inzaghi.

Nella sua prima stagione, dopo il passaggio a parametro zero dal Milan, il turco ha fatto molto bene, agendo da mezz’ala, ma alla fine dell’anno è arrivata la delusione, cocente, dello scudetto perso proprio contro la sua ex squadra. Una brutta botta che lui e l’Inter hanno usato come molla per il rilancio nell’annata successiva quando, un infortunio di Marcelo Brozovic, porta Inzaghi ad optare proprio sul centrocampista turco in mediana. Un risultato immediato visto che, nella prima gara in quella posizione, sarà il man of the match e marcatore della vittoria contro il Barcellona in Champions League.

Da violino a direttore d’orchestra: Calhanoglu ha stregato tutti

Quella prestazione lo porta stabilmente davanti alla linea a tre dell’Inter, posizione che il turco non abbandonerà più, neppure quando Brozovic rientrerà. Con il croato sarà infatti staffetta se non in qualche sporadica occasione, come ad esempio la finale di Champions League, dove Calhanoglu non ha brillato come suo solito. Il passaggio a maestro, “Turkish Maestro” in questo caso viste le origini, ha giovato all’ex calciatore del Milan che ora, e la prestazione contro la Juventus ne è una testimonianza, è uno dei migliori interpreti del ruolo.

Anche sul mercato il prezzo di Calha ormai sembra essere alle stelle, ben oltre i 50 milioni di euro, così come il numero degli estimatori dell’ex giocatore del Leverkusen, fra i quali era stato fortissimo l’interesse del campionato arabo, la scorsa estate attentissimo ai talenti provenienti dal Vecchio Continente.