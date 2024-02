Chiesa, rinnovo in bilico con la Juve: ipotesi Serie A

Il futuro di Federico Chiesa resta incerto: il rinnovo con la Juventus è in un punto di stallo e ora spunta l’ipotesi Serie A

Dopo un avvio di stagione scoppiettante, l’annata di Federico Chiesa si è tramutata in un mezzo incubo. I problemi al ginocchio non gli stanno dando pace, non permettendogli di essere a disposizione di Massimiliano Allegri con continuità, e la questione rinnovo resta una nuvola insidiosa in lontananza.

Il figlio d’arte ha un contratto in scadenza nel 2025 e senza un rinnovo la prossima estate diventerebbe quella indicata per un addio alla Vecchia Signora. I rapporti tra Cristiano Giuntoli e Fali Ramadani -agente del giocatore- sono ottimi, ma trovare un accordo per il prolungamento di contratto non è così scontato. In stagione, infatti, l’ex Viola è stato a disposizione per poco più del 50% delle partite: le assenze sono troppe per un giocatore che vorrebbe un ingaggio da top player. Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it fin dai mesi scorsi, il rinnovo di Chiesa non è scontato per niente in casa Juventus. Ora spunta anche l’ipotesi in Serie A.

Chiesa-Juve è un punto interrogativo: Conte se lo porta al Milan

Nelle ultime ore è uscito uno scenario inedito per quanto riguarda il futuro di Federico Chiesa. Secondo quanto rivelato da TeleLombardia, il figlio d’arte sarebbe presente nella shortlist di Antonio Conte per rivoluzionare il Milan in estate.

Senza il rinnovo di contratto, la Juventus in estate ascolterà delle offerte per l’esterno offensivo della Nazionale e i rossoneri potrebbero rappresentare la soluzione giusta: sopratutto se dovesse essere una prima scelta per l’allenatore salentino. Conte, da sempre, è un maestro nel tirar fuori il meglio dai propri giocatori e potrebbe rappresentare il punto di svolta anche per Chiesa: il salto di qualità definitivo potrebbe portare la firma dell’ex allenatore di Inter e Juventus.