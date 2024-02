“Allegri lascerà la Juventus”, l’annuncio in diretta è inequivocabile

Potrebbe essere l’ultima stagione di Massimiliano Allegri alla Juventus, dichiarazioni in diretta che non lasciano dubbi

La corsa scudetto non è ancora finita, ma di certo l’Inter ha dato un grande segnale con la vittoria nello scontro diretto contro la Juventus. Allegri e soci saranno chiamati a reagire fin da subito, per tenere vive le speranze di titolo. Ma per il tecnico livornese potrebbe essere, comunque vada, l’ultimo atto sulla panchina bianconera.

Ne è convinto Fabrizio Ravanelli, intervenuto ai microfoni di ‘Tv Play’, spiegando quale secondo lui sarà il futuro del tecnico: “Finora, per stare a contatto con l’Inter, ha fatto un miracolo. Ma credo che per il suo status e il suo pedigree, non accetterà di rimanere anche l’anno prossimo in una squadra così giovane, nonostante si vada verso il ritorno in Champions League. L’Inter è una squadra più esperta e più forte, Allegri ha fatto un lavoro stratosferico fin qui ma non può rimanere con una rosa non all’altezza. Ci sono giocatori senza ancora quella grande personalità da Juve, un DNA che forse acquisiranno con il tempo ma che al momento non c’è”. Rispondendo poi a Emiliano Viviano, che gli ricordava del monte ingaggi elevato dei bianconeri, Ravanelli ha dichiarato: “E’ un discorso che non c’entra nulla, ci sono giocatori come Yildiz già molto più forti di altri che guadagnano tanto più di lui”.