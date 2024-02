Via a fine stagione: decisione presa su Allegri

Un autogol di Gatti ha deciso Inter-Juventus, dando ulteriore slancio alla squadra di Simone Inzaghi. Non sono mancate critiche invece per la squadra di Massimiliano Allegri. Nel mirino l’allenatore toscano

L’Inter ha allungato a +4 in classifica sulla Juventus, in attesa anche del recupero contro l’Atalanta, battendo proprio i bianconeri nello scontro diretto di ieri a San Siro.

Decisivo un autogol di Federico Gatti in una sfida che ha premiato la maggiore intensità e qualità del gioco proposti dai padroni di casa. Meglio la squadra di Inzaghi sotto ogni punto di vista, motivo per cui la prestazione offerta dalla Juventus non è finita in sordina anche agli occhi della critica.

Nel mirino soprattutto lo stesso Massimiliano Allegri, finito al centro del dibattito anche nel sondaggio proposto oggi dalla redazione di Calciomercato.it.

Allegri nel mirino dopo Inter-Juventus: la scelta ricade su di lui

Sul profilo X di Calciomercato.it abbiamo chiesto si nostri followers chi andrebbe mandato via eventualmente dalla Juventus per dare una svolta definitiva alla squadra.

A parte quelli della difesa, contro l’Inter sono mancati gli uomini chiave della compagine bianconera. In ottica futura però i tifosi hanno individuato un uomo in particolare da mandare via con la chiusura dell’attuale annata. Con il 34,7% dei voti il prescelto è lo steso Massimiliano Allegri alla luce proprio delle scelte ritenute errate.

Nel mirino quindi il lavoro del tecnico toscano in una partita fondamentale come quella contro l’Inter. A seguire da vicino col 30,6% c’è Locatelli mentre più lontani i nomi di Vlahovic, poco incisivo contro i nerazzurri, e Chiesa che invece ha giocato solamente il secondo tempo.

Ecco l’esito del sondaggio proposto da Calciomercato.it: