Ranieri annuncia il tecnico della Roma: “Gli darà l’opportunità, ne sono convinto”

Le dichiarazioni del tecnico dei sardi, Ranieri, al termine del match dell’Olimpico, contro i giallorossi di Daniele De Rossi

Ancora un ko per il Cagliari di Claudio Ranieri. I sardi sono stati battuti nettamente dalla Roma, nell’ultimo match della ventitreesima giornata di Serie A.

Il tecnico dei rossoblu non può certo essere soddisfatto della prova dei suoi uomini dopo il 4 a 0: “La prestazione c’è stata, ma abbiamo preso gol al primo minuto e tutto è cambiato – afferma subito ai microfoni di DAZN, Ranieri -. La Roma oggi si è dimostrata troppo forte, bisogna riconoscere che ha giocato molto bene. Tutto, poi, mi aspettavo tranne che prendere gol da corner.. Loro sono stati più bravi e ne parleremo. Al primo angolo dovevamo stare super attenti, non ci sono altre spiegazioni. Non siamo riusciti a fare quello che volevamo, ho detto ai ragazzi che bisogna pensare alla prossima”.

Roma-Cagliari, Ranieri non ha dubbi: “De Rossi è cambiato”

Il Cagliari e Claudio Ranieri non possono certo esultare per il risultato di stasera. Può farlo, invece, Daniele De Rossi, al suo terzo successo in tre gare.

Il tecnico dei sardi si complimenta così con il giovane collega e fa un pronostico per il futuro: “Ora Daniele è più riflessivo rispetto ai tempi della Spal, in cui mi sembrava un giocatore a bordo campo – prosegue Ranieri -. Non posso dargli consigli, lui conosce l’ambiente, ha fatto bene ad accettare e sono convinto che farà bene e la Roma gli darà l’opportunità di guidarla anche il prossimo anno”