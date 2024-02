PAGELLE E TABELLINO ROMA-CAGLIARI 4-0: Dybala-Pellegrini coppia di fatto. Lapadula lotta

Pagelle e tabellino di Roma-Cagliari, match valido per la 23esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/24

ROMA

Rui Patricio 6,5

Karsdorp 7

Mancini 7

Llorente 7. Dal 54′ Huijsen 7

Angeliño 6,5. Dal 57′ Kristensen 6,5

Cristante 7

Paredes 6,5

Pellegrini 7,5. Dal 54′ Bove 6,5

TOP Dybala 8: oggi è facile. Solita poesia, ogni volta che tocca palla o che pensa calcio. Segna il gol del raddoppio che già ‘ammazza’ la partita dopo meno di 25 minuti. Poi continua a macinare e dipingere, chiude definitivamente la contesa. Dal 73′ Baldanzi 6

FLOP Lukaku 6: un po’ opaca la sua prova. Nella luce romanista, lui non brilla più di tanto. Anzi, rifila un calcetto inutile a Mina nel primo tempo e viene graziato da arbitro e Var. Poi non è rapidissimo in altre occasioni, anche se la sufficienza se la guadagna. Per fortuna ci pensano i compagni.

El Shaarawy 6,5. Dal 54′ Zalewski 6,5

Allenatore: De Rossi 7,5

CAGLIARI

Scuffet 5,5

FLOP Dossena 4: come i gol presi. Simbolo della serata nefasta per i sardi. Dal 61′ Luvumbo 5,5

Mina 5. Dal 67′ Wieteska 5

Obert 4,5

Zappa 4,5

Prati 5,5. Dal 61′ Viola 5,5

Makoumbou 5

Nandez 5. Dal 75′ Di Pardo 5

Azzi 4,5. Dal 61′ Gaetano 5,5

TOP Lapadula 6: almeno ci prova, sempre, in ogni situazione. Va a sfidare da solo tutta la difesa, gioca con tigna ma anche qualità. Nel disastro un bagliore di speranza.

Petagna 4,5

Allenatore: Ranieri 5

Arbitro: Marcenaro 5

Roma-Cagliari, il tabellino

Marcatori: 2′ Pellegrini (R), 23′ Dybala (R), 51′ rig. Dybala (R), 58′ Hujisen (R)

Ammoniti: Paredes (R), Nandez (C)

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente (54′ Huijsen), Angeliño (57′ Kristensen); Cristante, Paredes, Pellegrini (54′ Bove); Dybala (73′ Baldanzi), Lukaku, El Shaarawy (54′ Zalewski). A disposizione: Svilar, Boer, Huijsen, Celik, Kristensen, Pisilli, Aouar, Bove, Sanches, Pagano, Joao Costa, Zalewski, Baldanzi. Allenatore: De Rossi.

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Dossena (61′ Luvumbo), Mina (67′ Wieteska), Obert; Zappa, Prati (61′ Viola), Makoumbou, Nandez (75′ Di Pardo), Azzi (61′ Gaetano); Lapadula, Petagna. A disposizione: Radunovic, Aresti, Augello, Gaetano, Deiola, Hatzidiakos, Viola, Di Pardo, Pavoletti, Wieteska, Luvumbo, Jankto. Allenatore: Ranieri.

Arbitro: Marcenaro