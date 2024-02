Niente Juventus, va in Arabia: ecco la cifra che verrà incassata

Un obiettivo di lunga data della Juventus si allontana forse in maniera definitiva dai bianconeri, fissato il prezzo per il trasferimento in Arabia

Era una Juventus da cui non ci si attendevano grandi investimenti, nel mercato di gennaio, rimandando tutto all’estate. Non è stato proprio così, alla fine, con il colpo Alcaraz piazzato in chiusura di sessione, assicurandosi un centrocampista da aggiungere alla rosa di Allegri con doti importanti e con la possibilità, in estate, di ultimare il trasferimento con un riscatto fissato tra i 35 e i 40 milioni di euro.

Oltre l’eventuale riscatto dell’argentino, i bianconeri nella prossima finestra di mercato saranno certamente più propositivi e andranno a caccia di rinforzi di grande livello, per ripresentarsi al meglio in Champions League. Nel mirino, l’assalto a uno tra Koopmeiners e Samardzic, obiettivi designati di Giuntoli. Il reparto dove si interverrà primariamente sarà il centrocampo, ma non sono da escludere altri investimenti in zone diverse del campo. Con tanti nomi sul taccuino del ds bianconero. Il quale però dovrà probabilmente depennare uno dei profili più a lungo inseguiti.

Juventus, su De Paul i club arabi: l’Atletico apre alla cessione

Non è un mistero che alla Juventus piaccia molto Rodrigo De Paul, già da diverse stagioni nei radar. E di cui si era riparlato anche in tempi piuttosto recenti.

L’Atletico Madrid, a gennaio, aveva chiuso alla sua cessione. In estate però potrebbe dare il via libera, con diversi club della Saudi Pro League interessati, in particolare l’Al Ahli. Gli spagnoli, a fronte di una proposta da 40 milioni di euro, lo lascerebbero andare.