Juve, annuncio a sorpresa: “La verità su Zirkzee”

Uno degli attaccanti che sta facendo meglio in questa stagione è Zirkzee: ecco la verità sul centravanti del Bologna

Tra i match più belli della ventitreesima giornata di campionato dobbiamo menzionare, per forza di cose, Bologna Sassuolo. I padroni di casa sono tornati al successo dopo due punti nelle precedenti quattro partite: un successo importante sia perché arrivato in rimonta sia perché consente ai ragazzi di Thiago Motta di restare in piena corsa per un posto nella prossima Champions League.

E’ servito un grande Bologna per avere la meglio sul Sassuolo: protagonista della serata il solito Zirkzee. L’attaccante non solo ha propiziato il gol del momentaneo uno a uno (è stato assegnato l’autogol a Viti perché la conclusione del centravanti sarebbe finita fuori lo specchio della porta) ma è stato in grado di mettere costantemente in difficoltà la difesa avversaria grazie alla sua rapidità e all’abilità nel saltare l’uomo.

Giocatore importantissimo all’interno della rosa di Thiago Motta: in stagione, tra tutte le competizioni, ha messo a segno nove gol e sei assist. Sulle qualità del centravanti ha voluto dire la sua Nicola Amoruso. L’ex centravanti, intervenuto ai microfoni di TvPlay, si è espresso in questi termini: “Zirkzee mi piace per movenze, per qualità e per intelligenza, è un giocatore diverso dagli altri”.

Il classe 2001, lo stiamo vedendo all’interno di questa stagione, è molto bravo nel giocare con la squadra e favorisce l’inserimento dei compagni. Il Bologna punta molto sul giovane talento le cui prestazioni non sono passate inosservate. Nel prossimo mercato estivo, Zirkzee potrebbe essere uno dei principali protagonisti.

“Punterei su Zirkzee”: la rivelazione sull’attaccante del Bologna

Proprio per quanto riguarda il discorso relativo al mercato, Nicola Amoruso ha sottolineato: “Fossi un dirigente punterei su Zirkzee, è un giocatore con qualità importanti” per poi continuare: “Ora si mette a disposizione degli altri ma può diventare un centravanti prolifico”. Dichiarazioni importanti su chi, a ventidue anni, è destinato ad essere protagonisti in grandi palcoscenici calcistici.

Zirkzee ha un contratto in scadenza nel 2026 ma, nella prossima sessione estiva di mercato, potrebbe lasciare il Bologna per compiere il definitivo salto di qualità. In Serie A attenzione al Milan e alla Juventus con le due società ad aver bisogno di rinforzare il proprio reparto offensivo. Milik e Kean, in questa stagione, non stanno convincendo e i bianconeri potrebbero aver bisogno di un vice Vlahovic.

Un giocatore come Zirkzee si inserirebbe perfettamente nel sistema di gioco di Allegri potendo ricoprire sia il ruolo di seconda punta sia quello di attaccante di riferimento. Non ci resta che aspettare la fine della stagione per scoprire il futuro di uno dei giocatori più interessanti del campionato italiano.