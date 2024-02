Allegri e la Juve stroncati in diretta: “Non all’altezza”

L’allenatore toscano ha ricevuto numerose critiche nelle ultime ore per l’atteggiamento avuto nel match di San Siro

Non è stata certo la miglior prestazione stagionale della Juventus quella di ieri sera nel derby d’Italia contro l’Inter. La squadra di Massimiliano Allegri, dopo aver subito lo strapotere territoriale dei nerazzurri nel corso della prima frazione di gioco, non è riuscita a tirar fuori una reazione convincente nella ripresa, nonostante alcuni momenti di difficoltà vissuti dai nerazzurri sul finale.

Un’occasione decisamente persa per la Juve che adesso si ritrova ad inseguire in classifica con un ritardo di ben 4 punti sui nerazzurri, i quali dovranno inoltre recuperare la partita persa lo scorso gennaio con l’Atalanta per l’impegno in Supercoppa Italiana. Una gara poco coraggiosa quella giocata ieri sera a San Siro dalla formazione bianconera, come sottolineato anche da Fabrizio Biasin nella disamina del match fatta in diretta su TV Play.

Queste sono state le considerazioni del giornalista sulla mancata reazione mostrata dalla Juventus: “Allegri poteva anche pensare di buttare dentro tutto quello che aveva in panchina, perché i nerazzurri nel secondo tempo hanno avuto qualche attimo di sbandamento, ma non è nella sua filosofia visto che il suo obiettivo è andare in Champions League e la strada è ancora lunga. I bianconeri sono usciti dal campo dimostrando di non essere ancora pronti per giocare partite del genere”.

Inter-Juve, Biasin su Vlahovic: “Sprecata un’occasione clamorosa”

Storia del derby d’Italia che sarebbe potuta cambiare se Vlahovic, nel corso del primo tempo, non avesse sbagliato lo stop su una palla invitante di McKennie dentro l’area di rigore dell’Inter.

Un errore imperdonabile, in una prestazione comunque di grande voglia del centravanti serbo secondo Biasin: “Vlahovic ha sbagliato quello stop in una delle occasioni più clamorose che ha avuto la Juventus, secondo me poteva anche colpire di prima intenzione per togliere tempo al difensore avversario. Al netto di quell’errore sinceramente non posso prendermela con lui, nonostante abbia giocato una partita insufficiente. Acerbi da Istanbul in avanti ha fermato tutti i centravanti, da Haaland a tutti gli altri. Ieri sera il problema della Juventus è stato l’atteggiamento, non Vlahovic”.