Zaniolo torna in Serie A: hanno già deciso

Il futuro di Zaniolo sarà, nuovamente, in Serie A. L’attaccante azzurro, nella prossima sessione estiva di mercato, potrebbe tornare in Italia

Nell’ultimo turno di Premier League, l’Aston Villa ha passeggiato sul campo dello Sheffield: un cinque a zero che certifica le ambizioni europee della squadra di Emery. Partita dominata dall’inizio alla fine e con Watkins grande protagonista. Chi invece non è stato in grado di fornire un contributo importante è Zaniolo. L’attaccante azzurro, fuori per infortunio, non sta vivendo una stagione entusiasmante: due soli gol tra tutte le competizioni e diverse difficoltà nel riuscire ad imporsi.

Zaniolo è un giocatore che ha nella forza fisica e nella progressione le sue caratteristiche più importanti: può essere impiegato sia come esterno offensivo sia alle spalle della prima punta. Come detto, fino a questo momento, non è stata una Premier League da incorniciare per il classe 1999 il cui futuro sembra essere lontano dall’Aston Villa.

Come riportato dal giornalista Ekrem Konur, il club di Premier League non sembra avere nessuna intenzione di riscattare il cartellino di Zaniolo che, ricordiamo, è arrivato in prestito dal Galatasaray. Una scelta, se confermata, comprensibile considerando il rendimento dell’attaccante. L’ex Roma dunque rischia di essere protagonista anche nella prossima sessione estiva di mercato: sul ragazzo ci sono quattro squadre del massimo campionato italiano.

Tra queste troviamo la Juventus che già in passato aveva seguito, con grande interesse, la situazione dell’azzurro. I bianconeri potrebbero tornare alla carica la prossima estate e rinforzare il proprio reparto offensivo grazie all’acquisto di Zaniolo. Occhio anche al Milan: non è da escludere che la società rossonera possa andare a migliorare l’attacco con il ventiquattrenne.

Zaniolo può tornare in Serie A: anche Fiorentina e Napoli sull’attaccante

Non ci sono solamente Juventus e Milan sul giocatore dell’Aston Villa: a monitorare l’attaccante azzurro anche Fiorentina e Napoli. I viola, in questa stagione, stanno mostrando diverse difficoltà a livello realizzativo. Uno con le caratteristiche di Zaniolo, bravo nell’uno contro uno e nel saltare costantemente l’uomo, potrebbe essere determinante all’interno del sistema di gioco di Italiano.

Il Napoli, nella prossima sessione estiva di mercato, rischiano di cambiare volte al proprio reparto offensivo tra la sicura partenza di Osimhen e la situazione di altri giocatori da tenere sotto controllo. Ecco che Zaniolo potrebbe essere una soluzione importante per una squadra che, dopo le difficoltà di questa stagione, vuole tornare ad essere protagonista nel massimo campionato italiano.

Il futuro di Zaniolo dunque potrebbe essere nuovamente in Serie A: sono quattro i club che stanno monitorando la situazione dell’attaccante azzurro considerando un Aston Villa non intenzionato, almeno fino ad ora, a riscattare il cartellino dell’esterno offensivo.