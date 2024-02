“Vai a casa”: Gasperini è una furia, provvedimento immediato

La reazione di Gasperini non è passata inosservata. L’allenatore dell’Atalanta non ha digerito il provvedimento all’indirizzo di Pasalic. Ecco cosa è successo

Uno dei match più attesi di questo turno di campionato è sicuramente il confronto dal profumo d’Europa del Gewiss Stadium tra Atalanta e Lazio. E in effetti il primo quarto d’ora dell’incontro ha fornito già diversi spunti, con la “Dea” che è passata in vantaggio grazie al sigillo di Mario Pasalic.

La scelta di Gasperini di schierare dal primo minuto il tuttocampista croato ha quindi fornito subito i primi effetti. Proprio Pasalic e Gasperini, però, al 9′ di gioco sono entrambi finiti sul taccuino del direttore di gara Marco Guida. Il centrocampista dell’Atalanta, infatti, si è visto sventolare in faccia il cartellino a causa di un intervento in scivolata giudicato in ritardo su Castellanos. In realtà Pasalic sembra colpire prima il pallone e solo dopo le gambe dell’avversario.

Il provvedimento dell’arbitro ha alimentato le veementi proteste della panchina bergamasca. Tra i più nervosi proprio Gasperini che, stando alla ricostruzione del bordocampista di DAZN, ha inveito contro Guida urlandogli ripetutamente: “Vai a casa“. Frase costata all’allenatore nerazzurro il cartellino giallo. Il match, dunque, si è acceso anche da un punto di vista agonistico molto presto.