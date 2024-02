Tra sogno e realtà, blitz di Cardinale: “Djokovic al Milan”

Pazza idea Novak Djokovic al Milan: una notizia clamorosa che arriva poco dopo la chiusura della sessione invernale di mercato

Il Milan ha pensato a Novak Djokovic come possibile innesto: una notizia che ha del clamoroso quella riportata dal quotidiano Repubblica.

Tre mesi fa il Milan stava per mettere a segno un colpo a dir poco clamoroso: non per un nuovo calciatore, ma per il possibile ingresso di Novak Djokovic nello staff del club rossonero. L’azionista di maggioranza del club Gerry Cardinale, infatti, aveva pensato al numero uno del tennis mondiale come possibile figura da inserire tra i suoi consulenti personali.

La leggenda serbe e mondiale del tennis sarebbe entrato nell’organigramma del Milan andando a ricoprire la figura di mental coach. Un ingresso che il club aveva valutato e provato tre mesi fa, quando la squadra allenata da Stefano Pioli stava vivendo un momento di grande difficoltà. Un momento segnato da diversi risultati negativi tra Champions League e campionato: in particolar modo le sconfitte con Udinese, Juventus e Paris Saint-Germain fecero nuovamente traballare la panchina di Stefano Pioli.

Milan, Djokovic possibile mental coach rossonero

E così Novaj Djokovic sarebbe potuto diventare mental coach del Milan, un motivatore per provare a venir fuori da un momento di grande difficoltà che ora la squadra rossonera sembra essere riuscita a mettersi alle spalle come certificato dalla vittoria in rimonta sul campo del Frosinone nell’anticipo della 23esima giornata di campionato con il gol vincente di Luka Jovic nel finale di partita.

Novak Djokovic, del resto, è un super tifoso del Milan e amico personale di Cardinale che aveva visto nell’asso del tennis un potenziale collaboratore perfetto. Insomma, l’azionista di maggioranza del club avrebbe voluto replicare un’operazione simile a quella che ha riportato in rossonero Zlatan Ibrahimovic, seppur con una veste nuova, ovvero quella di consulente personale. E chissà che in futuro non possano aprirsi le porte ad altri scenari simili: del resto Cardinale lavora a braccetto con stelle del calibro di LeBron James e Dwayne ‘The Rock’ Johnson.