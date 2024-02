Addio Leao, più di 100 milioni al Milan: ha già detto sì

L’attaccante portoghese può lasciare la formazione rossonera la prossima estate davanti ad un’offerta monstre

Il nome di Rafael Leao potrebbe essere uno dei più caldi in vista del mercato della prossima estate. Il fortissimo esterno del Milan, che in termini realizzativi sino a questo momento in campionato non ha certo vissuto la sua miglior stagione in maglia rossonera, potrebbe salutare tra pochi mesi davanti ad una maxi proposta economica.

Non è un mistero che il nome di Leao sia cerchiato in rosso su tutte le agende di mercato dei migliori club al mondo. La facilità di corsa e la qualità palla al piede del portoghese, fanno di lui uno degli attaccanti più forti e potenzialmente pericolosi in circolazione. Calciatore che di recente ha attirato l’attenzione di grandi società, a partire dal Paris Saint Germain. Il club francese potrebbe far partire l’assalto tra pochi mesi, soprattutto nel caso in cui venisse confermato l’addio a costo zero di Kylian Mbappé.

Stando alle ultime indiscrezioni arrivate dalla Francia, infatti, il fenomenale attaccante del Psg avrebbe deciso di dire addio gratis a fine stagione ed aprire alla corte serratissima del Real Madrid. Una trattativa che, qualora riuscisse ad andare in porto, metterebbe il Milan in una situazione complicatissima. Una volta perso Mbappé, infatti, partirà l’operazione parigina nei confronti di Leao, individuato come obiettivo numero uno per raccogliere l’eredità tecnica e sportiva dell’attaccante.

Calciomercato Milan, offerta monstre del Psg per Leao

Secondo quanto riportato da ‘El Nacional’, il profilo di Rafael Leao avrebbe tra l’altro già incassato il primo importante ok da parte del Paris Saint Germain.

In particolare, il tecnico Luis Enrique avrebbe approvato l’eventuale operazione in entrata dando il suo via libera al club. Stando a queste voci, il Psg sarebbe disposto a mettere sul piatto del Milan un’offerta davvero difficile da rifiutare, ben al di sopra dei 100 milioni di euro. Nonostante la valutazione del portoghese agli occhi della società rossonera sia già parecchio alta, una proposta di questo calibro potrebbe fare cedere il muro del club nei confronti della stella di Pioli.