Torino-Salernitana, infortunio in difesa: Juric costretto al cambio

Nel primo tempo di Torino-Salernitana Juric è stato costretto ad un cambio per infortunio: esordio in granata per Masina

Il lunch match della giornata di Serie A che vedrà il suo apice in Inter-Juventus di questa sera ha visto una prima frazione di gioco non scintillante. Poche le occasioni da rete create da Torino e Salernitana, che nel primo tempo si sono studiate reciprocamente. Il momento maggiormente degno di nota è arrivato per un infortunio.

Al 43esimo minuto, infatti, Ivan Juric è stato costretto a sostituire Ricardo Rodriguez per un problema muscolare. Lo svizzero rappresenta uno dei capisaldi dell’undici granata, ma fin dal primo istante in cui si è accasciato a terra si è compreso come l’infortunio fosse serio e non gli sarebbe stato possibile proseguire a giocare. Al suo posto, ha fatto il suo esordio con la maglia del Torino Adam Masina: arrivato in granata nel mercato di gennaio.