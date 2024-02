Piove sul bagnato per Allegri: un big out per la prossima gara

La Juventus chiude sotto per 1-0 dopo il primo tempo del big match di San Siro contro l’Inter: ammonizione pesante per la squadra di Allegri

Inter e Juventus non si risparmiano in questa primo tempo dell’attesissimo match di San Siro tra le due battistrada della classifica di Serie A.

Animosità, agonismo e battaglia sul terreno di gioco del Meazza, con la Juve pericolosa con Vlahovic sull’assist di McKennie prima del vantaggio trovato dai nerazzurri grazie all’autogol di Gatti. Il difensore bianconero beffa Szczesny nel tentativo di anticipare Thuram sul cross dalla destra a opera di Barella. In precedenza il giallo per le proteste plateali di Vlahovic nei confronti dell’arbitro Maresca, qualche minuto dopo la seconda ammonizione per la squadra di Allegri per capitan Danilo. Il difensore brasiliano entra in tackle su Thuram: intervento falloso e giallo per l’ex Real Madrid e Manchester City.

Un’ammonizione pesante per Danilo che, essendo in diffida, salterà la prossima gara di campionato in programma lunedì prossimo all’Allianz Stadium contro l’Udinese. Allegri al posto del numero 6 potrebbe optare per uno tra Rugani e Alex Sandro nel pacchetto difensivo della Juve, visto che il nuovo acquisto Djalò è ancora indietro di condizione.