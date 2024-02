Pavard avverte Allegri prima di Inter-Juve: “Ecco a cosa penso”

Benjamin Pavard ha parlato ai canali ufficiali del club prima di Inter-Juventus: “Gioco per vincere i trofei, sono fiero di questa maglia”

È finalmente arrivato il giorno di Inter-Juventus, il match più atteso del campionato tra le due squadre che si stanno battagliando la vetta della classifica. Benjamin Pavard ha parlato ai canali ufficiali del club.

Il francese ha raccontato come vive i momenti prima di una grande sfida, avvisando così Massimiliano Allegri: “Prima di una partita penso a come vincerla ed essendo un difensore a come non prendere gol. Poi amo festeggiare con i tifosi: gioco le partite per vincerle, gioco a calcio per vincere titoli. Per questo ho sempre sognato di diventare un calciatore. Da piccolo guardavo tutte le grandi squadre alzare i trofei, non gioco a calcio per i soldi, piuttosto per i trofei, è questo che mi spinge a scendere in campo, voglio essere fiero di me stesso a fine carriera”. L’ex Bayern Monaco ha continuato, poi, a raccontarsi.

Benjamin Pavard si è detto orgoglioso del club in cui milita e dei risultati che sta ottenendo sotto la gestione di Simone Inzaghi: “Penso a dove sono ora, sono fiero di indossare questa maglia o a momenti incredibili come il gol nella partita contro l’Argentina del Mondiale di Russia o alla più recente doppietta contro la Scozia segnata proprio a Lille dove è cominciato tutto”.

Il francese si è mostrato sempre più determinato nei confronti del raggiungimento dei propri obiettivi e sul campo sta mostrando tutta la propria autorevolezza. “Se voglio qualcosa sono sempre pronto a spingermi il più lontano possibile per raggiungere i miei obiettivi”. Per la corsa scudetto, che è uno degli obiettivi dei nerazzurri e anche di Pavard, la sfida di questa sera sarà un passaggio cruciale.