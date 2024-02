PAGELLE e TABELLINO Inter-Juventus 1-0: maestro Calhanoglu, Vlahovic stecca

Voti, pagelle e tabellino di Inter-Juventus, Derby d’Italia di San Siro valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. Un’autogol di Gatti decide la super sfida scudetto

L’Inter stende la Juventus grazie a un’autorete di Gatti nel primo tempo e allunga in classifica sulla grande rivale dopo il match scudetto del Meazza.

Calhanoglu in mezzo al campo trascina i nerazzurri di Inzaghi, mentre Vlahovic stecca e polemizza con arbitro e compagni. Allegri non riesce a ribaltarla con l’ingresso in campo di Chiesa, Szczesny tiene galla la Juve con due super interventi. Ma alla fine non basta: è tripudio Inter al fischio finale, Inzaghi stacca Allegri e vede la seconda stella.

INTER

Sommer 6

Pavard 7

Acerbi 7

Bastoni 6,5 (88′ de Vrij SV)

Darmian 6 (73′ Dumfries 6)

Barella 7 (88′ Klaassen SV)

Calhanoglu 7,5

Mkhitaryan 6,5

Dimarco 6,5 (73′ Carlos Augusto 6)

Thuram 7 (77′ Arnautovic 5)

Lautaro Martinez 6

Allenatore: Inzaghi 7,5 – L’Inter porta a casa meritatamente il match scudetto e va in fuga su Allegri. Nella ripresa legittimità la superiorità sulla Juventus, vince il duello in panchina sul collega bianconero. L’obiettivo seconda stella è adesso più vicino.

TOP INTER: Calhanoglu 7,5 – Comanda a centrocampo: il turco detta legge e specialmente nella ripresa si carica sulle spalle l’Inter. Il migliore in Italia nel ruolo e forse d’Europa, solo il palo gli nega un gol da cineteca.

FLOP INTER: Arnautovic 5 – Il tempo di entrare e di ‘mangiarsi’ letteralmente la rete che avrebbe chiuso in anticipo la super sfida di San Siro. Thuram è un’altra cosa…

JUVENTUS

Szczesny 7

Gatti 5 (88′ Alex Sandro SV)

Bremer 6,5

Danilo 5,5

Cambiaso 5,5 (88′ Miretti SV)

McKennie 6,5 (88′ Alcaraz SV)

Locatelli 5,5

Rabiot 5

Kostic 5,5 (66′ Weah 5,5)

Yildiz 6 (66′ Chiesa 5)

Vlahovic 4,5

Allenatore: Allegri 5 – Stavolta la sua Juve manca di cinismo, proprio nella partita più importante del campionato. L’Inter ha una marcia in più, non riesce a raddrizzarla neanche con i cambi. Bianconeri troppo passivi in diversi frangenti della gara, stasera viene tradito anche da Vlahovic.

TOP JUVENTUS: Szczesny 7 – Il polacco è fortunato su Calhanoglu, poi chiude la saracinesca ed evita il raddoppio su Barella e il neo-entrato Arnautovic. Tiene a galla fino alla fine i bianconeri.

FLOP JUVENTUS: Vlahovic 4,5 – Esce sconsolato dal campo, sperava e desiderata decisamente un’altra partita. Lento e impacciato sull’assist al bacio di McKennie, troppo nervoso durante tutti i 95 minuti di gioco: protesta con Maresca e alla fine litiga anche con Weah.

Arbitro Maresca 6,5

Il tabellino di Inter-Juventus: razzo Thuram, Gatti affossa Allegri

INTER-JUVENTUS 1-0

37′ aut. Galli

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian (73′ Dumfries), Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (73′ Carlos Augusto); Lautaro Martinez, Thuram (77′ Arnautovic). A disposizione: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Buchanan, Asllani, Sensi, Frattesi, Sanchez. Allenatore: Inzaghi

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti (88′ Alex Sandro), Bremer, Danilo; Cambiaso (88′ Miretti), McKennie (88′ Alcaraz), Locatelli, Rabiot, Kostic (66′ Weah); Vlahovic, Yildiz (66′ Chiesa). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Djalò, Nicolussi Caviglia, Nonge, Iling-Junior. Allenatore: Allegri

Arbitro: Maresca (sez. Napoli)

VAR: Irrati

Ammoniti: Vlahovic (J), Danilo (J), Mkhitaryan (I), Thuram (I), Inzaghi (I)

Espulsi:

Note: recupero 2′ e 5′; spettatori 75.547