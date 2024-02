Napoli, nuova minaccia per Osimhen: futuro deciso

Victor Osimhen resta al centro di molte voci di mercato: per l’attaccante del Napoli spunta un’altra ipotesi

Impegnato con la Nigeria in Coppa d’Africa, per Victor Osimhen diventa sempre più concreta l’ipotesi di un addio a fine stagione.

Sono diversi i club che da tempo hanno messo gli occhi su Victor Osimhen, attaccante e pezzo pregiato del Napoli. Dopo il rinnovo siglato a fine 2023, il centravanti nigeriano sembra essere destinato a lasciare la città partenopea e l’Italia per approdare in una big del calcio europeo. In particolar modo, da tempo per Osimhen suonano le sirene inglesi della Premier League.

Diversi i club britannici interessati, in particolar modo il Chelsea che già la scorsa estate aveva provato a portare via da Napoli l’attaccante ex Lille, tra i protagonisti dell’incredibile cavalcata che ha portato gli azzurri a conquistare lo scudetto. I Blues sembravano ancora i favoriti nella corsa al giocatore classe ’98 ma nelle ultime ore si è registrata una importante novità.

Calciomercato Napoli, nuova minaccia per Osimhen

Come spiegato dal Mirror, infatti, oltre al Chelsea su Victor Osimhen ci sarebbe forte anche l’Arsenal. L’attaccante ha da poco rinnovato fino al 2026 il contratto che lo lega al Napoli, una sorta di garanzia per il Napoli e per Aurelio De Laurentiis, comunque consapevole di poter essere “costretto” a cedere il suo gioiello.

Lo stesso De Laurentiis di recente ha ammesso di aspettarsi la partenza a fine stagione di Osimhen, diretto a un club di Premier League, ma con altri top club europei come Paris Saint-Germain e Real Madrid sullo sfondo. La concorrenza dell’Arsenal potrebbe rivelarsi più ostica del previsto per il Chelsea che – dunque – rischia concretamente di veder sfuggire un obiettivo a lungo inseguito per il reparto avanzato.

Chiaramente, l’acquisto di Victor Osimhen costerà – e tanto – a chi lo porterà via da Napoli: il suo valore di mercato supera i 100 milioni di euro nonostante una stagione finora deludente sotto il profilo dei numeri, ma inevitabilmente condizionata dagli infortuni e dall’impegno in Coppa d’Africa del centravanti azzurro.